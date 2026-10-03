Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se i predsednik "Organizacije ratnih veterana OVK" Hisni Gucati, dok pojedine stranice tvrde da je u incident bio uključen i bivši komandant terorista poznat kao Mala.

Foto: Fejsbuk printskrin/Kosova.info na Bosanskom jeziku

 

 

Identitet drugog učesnika na snimku zasad nije nezavisno potvrđen u medijskim izvorima.

Mediji koji su pratili događaj navode da je Gucati intervenisao tokom tenzija i pokušao da spreči dalje zaoštravanje.

On je kasnije izjavio da je došlo do nesporazuma i guranja zbog mesta među okupljenima, negirajući postojanje podela među teroristima. U jednom momentu se vidi i udarac pesnicom, posle čega nastaje metež.

Foto: Fejsbuk printskrin/Kosova.info na Bosanskom jeziku

 

 

Protest je održan zbog presude Specijalizovanih veća vođama terorista OVK, među kojima je i Hašim Tači.

(Telegraf)

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