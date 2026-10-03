Demonstracije u Francuskoj dovele su do razaranja i pljački, uključujući i auto bivšeg učesnika "Zvezda Granda".

U Franucuskoj su već danima neredi. Demonstranti ulaze u žestoke sukobe sa policijom i čak i pljačkaju i razbijaju lokale u ovoj zemlji, a već sada su stradali i mnogi automobili koji su se našli na putu demonstrantima.

 

 

Jedan od auta koji je oštećen je i auto koji je u vlasništvu bivšeg učesnika takmičenja "Zvezde Granda" Daniela Trenčovskog.

Ovaj pevaču, koji je inače Makedonac, već godinama živi u Francuskoj jer u Parizu ima najviše nastupa.

Foto: Instagram printskrin/danieltrencovskioff

 

 

Međutim, trenutno stanje u ovoj zapadnoj zemlji uznemirilo je mnoge pa i njega. Naročito nakon novog incidenta.

- Šta reći, najgora zemlja u Evropi. Ispred kuće, a u istoj ulici još dva auta - napisao je pevač u opisu fotografija.

Foto: Instagram printskrin/danieltrencovskioff

 

 

NJemu je obijen i razbijen auto, a iz automobila su mu ukrali miksetu i ozvučenje.

(Kurir)

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