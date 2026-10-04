Umro je ubrzo nakon poraza, 1014. godine. U Bugarskoj se smatra simbolom nacionalnog identiteta.

NJegovi posmrtni ostaci, pronađeni pre oko 60 godina na području uz grčko-bugarsku granicu, dopremljeni su u Sofiju vojnim avionom, koji su od granice sa Grčkom pratili bugarski borbeni avioni.

Kovčeg sa posmrtnim ostacima stigao je na centralni trg u Sofiji, gde ga je dočekalo više hiljada Bugara. Političari iz različitih delova podeljene političke scene takođe su odali počast srednjovekovnom vladaru, uz intoniranje državne himne i počasni plotun od 21 hica. Foto: Depositphotos/RnDmS

"Ako nas je nekada delio, danas nas ujedinjuje"

Bugarski premijer Rumen Radev rekao je tokom ceremonije da Evropljani danas treba da uče da istoriju posmatraju tako da pripadaju ne samo svojoj domovini već i kulturi koja povezuje ceo evropski kontinent.

- Zato Evropa ne sme ponovo da otvara stare rane, već mora da radi za mir kao najveće dobro - rekao je Radev, osvrćući se na vekove rivalstva između Grčke i Bugarske.

Povorka je zatim ispratila posmrtne ostatke cara Samuila do obližnje crkve Svete Sofije, bazilike po kojoj je bugarska prestonica dobila ime. Prema navodima crkvenih zvaničnika, Samuil je kršten upravo u toj crkvi.

- Više od jednog milenijuma nakon njegovog života i istorijskog podviga, car Samuil vraća se svom narodu da zauvek ostane u Bugarskoj - rekao je bugarski patrijarh Danilo tokom molitve.

Dogovor Grčke i Bugarske

Predaja Samuilovih posmrtnih ostataka deo je sporazuma koji su ove nedelje postigli ministri kulture Grčke i Bugarske.

Prema dogovoru, Bugarska će Grčkoj vratiti 48 verskih predmeta koje su bugarske trupe odnele iz grčkih crkava i manastira tokom Prvog svetskog rata.

Posmrtni ostaci cara Samuila, koji su pronađeni na teritoriji Grčke, decenijama su bili predmet pregovora dve zemlje. Nekoliko uglednih grčkih akademika i verskih lidera kritikovali su dogovor, smatrajući da je Bugarska dobila previše u odnosu na ono što vraća Grčkoj.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis i njegov bugarski kolega Rumen Radev prisustvovali su ceremoniji u Muzeju vizantijske kulture u Solunu, gde su posmrtni ostaci bili čuvani pre predaje.

- To su predmeti koji pripadaju našim narodima, oni predstavljaju naše sećanje i našu vezu, a naši sunarodnici i buduće generacije zaslužuju i moraju imati priliku da odaju počast svojim precima - rekao je Radev.

- Ako nas je u prošlosti car Samuil delio, mogu da kažem da nas danas ujedinjuje. On jača našu stratešku saradnju i dodatno učvršćuje istorijske odnose između naših država i naroda - dodao je bugarski premijer.

Micotakis pomenuo Partenonske mermerne skulpture

Grčki premijer Micotakis rekao je da se nada da će ceremonija dodatno ojačati međunarodnu kampanju Atine za povratak Partenonskih mermernih skulptura, starih oko 2.500 godina, koje su odnete sa Akropoljai danas se nalaze u Britanskom muzeju.

- Globalna zajednica u suštini ponovo razmatra svoj dugogodišnji stav o zaštiti kulturnog nasleđa - rekao je Micotakis.

Dodao je da se današnja inicijativa zasniva na principu da spomenici i istorijsko nasleđe ne mogu biti tretirani kao ratni plen niti kao posledica okolnosti koje su nastupile nakon njihovog nastanka.

Povratak Samuilovih posmrtnih ostataka izazvao je pažnju i zbog toga što bugarskog srednjovekovnog vladara svojataju i u Severnoj Makedoniji. U Skoplju se nalazi velika statua cara Samuila, dok istoriografske rasprave o karakteru države kojom je vladao i dalje postoje.

(APnews)

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