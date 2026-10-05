Meloni je podnela zahtev da registruje svoj glas kod Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu ("EUIPO"), prenela je agencija "ANSA".

Abd Rabbo Ammar/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

Premijerka je za potrebe zahteva snimila sebe kako dvaput izgovara „Io sono Giorgia Meloni“ (Ja sam Đorđa Meloni), a taj snimak može da se vidi na veb-sajtu "EUIPO"-a.

Trenutno je njen zahtev „u fazi razmatranja“, navela je "ANSA".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Firstpost (@firstpost)

 

Pročitajte još

Italija menja pravila u školama: Uvedena velika zabrana

Italija menja pravila u školama: Uvedena velika zabrana

10:48

Meloni o svađi sa Trampom: "Mislila sam da će biti lakše"

Meloni o svađi sa Trampom: "Mislila sam da će biti lakše"

17:31

Meloni u problemu, raste popularnost desnice: Slave Hitlera

Meloni u problemu, raste popularnost desnice: Slave Hitlera

10:28

Đorđa "odjavila" Sančeza: Italija ne prihvata "ultimatume"

Đorđa "odjavila" Sančeza: Italija ne prihvata "ultimatume"

20:55

Italijanska pop zvezda Đuzi Fereri takođe je pre nekoliko meseci podnela zahtev za zaštitu autorskih prava na svoj glas, podseća agencija.

(ANSA)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#Italija vesti #veštačka inteligencija #AI veštačka inteligencija #Đorđa Meloni vesti #grok veštačka inteligencija #dugovečnost veštačka inteligencija #veštačka inteligencija vesti #Đorđa Meloni najnovije vesti #Italija najnovije vesti #Italija najnovije vesti 2026 #Đorđa Meloni najnovije vesti 2026 #Italija vesti 2026 #Đorđa Meloni vesti 2026
Komentari 0
МОСКВА УРЕЗАЛА ЦРВЕНУ ЛИНИЈУ У КАМЕНУ: Борићемо се за сваки педаљ Доњецке Републике

MOSKVA UREZALA CRVENU LINIJU U KAMENU: Borićemo se za svaki pedalj Donjecke Republike