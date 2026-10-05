Meloni je podnela zahtev da registruje svoj glas kod Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu ("EUIPO"), prenela je agencija "ANSA".

Abd Rabbo Ammar/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premijerka je za potrebe zahteva snimila sebe kako dvaput izgovara „Io sono Giorgia Meloni“ (Ja sam Đorđa Meloni), a taj snimak može da se vidi na veb-sajtu "EUIPO"-a.

Trenutno je njen zahtev „u fazi razmatranja“, navela je "ANSA".

Italijanska pop zvezda Đuzi Fereri takođe je pre nekoliko meseci podnela zahtev za zaštitu autorskih prava na svoj glas, podseća agencija.

(ANSA)

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