Radnik pošte u centru za sortiranje pošiljki kod Foče povređen je nakon što je vazdušna puška opalila iz paketa. Dvadesettrogodišnjak iz Trebinja koji je pušku poslao brzom poštom optužen je za opšte opasno delo počinjeno iz nehata.

Vratio pušku prodavcu kao neispravnu

Optužnica tereti dvadesettrogodišnjeg D. P. iz Trebinja. Navodno je kupio vazdušnu pušku nekoliko dana ranije, ali je odlučio da je vrati prodavcu u Goraždu jer je verovao da je neispravna. Foto: Gemini/AI ilustracija

Oružje je umotao u majicu i potkošulju, stavio u kartonsku kutiju i predao poštanskom centru u Trebinju. Međutim, u cevi je ostavio dijabolu. U optužnici se takođe navodi da nije preduzeo nikakve mere da spreči slučajno opalivanje, iako je morao da računa na to da će se paket pomerati i ponovo puniti tokom transporta.

Projektil je pogodio radnika u skočni zglob

Pošiljka je poslata putem brze pošte pošte Republike Srpke. Na putu ka Goraždu, stigla je u poštanski centar u Brodu na Drini, u opštini Foča. Prilikom sortiranja i ponovnog utovara paketa, puška je opalila usled pomeranja.

Projektil je pogodio radnika brze pošte u levi skočni zglob. Utvrđeno je da je zadobio lakše povrede.

Krivično delo za koje se D. P. tereti kažnjivo je novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

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