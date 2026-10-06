Policija je završila krivičnu istragu o smrti 50-godišnjeg muškarca čije je telo pronađeno u subotu na šljunčanom putu kod Male Črešnjevice, u blizini Pitomače u Hrvatskoj. Za njegovo ubistvo osumnjičen je 31-godišnji muškarac.

Policija sumnja da je 31-godišnjak oko 18 i 30 časova traktorom kojim je upravljao udario 50-godišnjeg pešaka. Muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda. Policija je istragom utvrdila da 50-godišnjak nije poginuo u nesreći, već da ga je 31-godišnjak namerno ubio, te ga optužila za ubistvo.

Telo pronađeno na šljunčanom putu

Policijska uprava virovitičko-podravska primila je prijavu o mrtvom muškarcu u subotu, 3. oktobra, u 19:19 časova. Telo je pronađeno na šljunčanom putu kod Male Črešnjevice, u opštini Pitomača.

"Indeks" je juče objavio da je pronađeno telo 50-godišnjeg muškarca i da policija sprovodi krivičnu istragu. U tom trenutku se sumnjalo da je muškarac preminuo u nesreći. Foto: S. Babović

Kriminalističkom istragom, koju su sproveli službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-podravske i Policijske stanice Pitomača u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Bjelovaru, utvrđene su okolnosti zbog kojih policija sada slučaj tretira kao ubistvo.

Osumnjičeni predat pritvorskom nadzorniku

Policija navodi da ima osnovane osnove sumnje da je 31-godišnji muškarac traktorom udario 50-godišnjeg pešaka.

Osumnjičeni je uhapšen, a nakon krivične istrage, protiv njega je podneta krivična prijava Županijskom državnom tužilaštvu u Bjelovaru zbog sumnje na ubistvo.

(Indeks)

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