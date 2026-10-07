Policijski narednik u indijskoj državi Tamil Nadu držao se za krovne nosače džipa koji je jurio velikom brzinom više od 40 kilometara tokom potere za trojicom osumnjičenih švercera duvana.

Foto: Iks printskrin/@CBSNews

 

 

Neobična potera dogodila se u nedelju, 27. septembra, u okrugu Koimbator. Prema navodima policije, službenik se popeo na vozilo nakon što su osumnjičeni pokušali da se autom zalete ka policajcima na naplatnoj rampi.

Vozili su 40 kilometara

DŽip je velikom brzinom krenuo u beg. Prema policiji, kretao se brzinom većom od 95 kilometara na sat, dok se policajac sve vreme držao za krovne nosače.

Potera je trajala kroz nekoliko oblasti pre nego što su policajci uspeli da zaustave džip blizu raskrsnice Mangalam u Tiruppuru. Trojica osumnjičenih su potom uhapšeni. Policajac nije povređen.

Foto: Iks printskrin/@CBSNews

 

 

Policija je zaplenila vozilo, kao i oko 250 kilograma supstance za koju se sumnja da je gutka, proizvod bez dima na bazi duvana čija je prodaja zabranjena u Indiji.

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