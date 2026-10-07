Policijski narednik u indijskoj državi Tamil Nadu držao se za krovne nosače džipa koji je jurio velikom brzinom više od 40 kilometara tokom potere za trojicom osumnjičenih švercera duvana.

Foto: Iks printskrin/@CBSNews

Neobična potera dogodila se u nedelju, 27. septembra, u okrugu Koimbator. Prema navodima policije, službenik se popeo na vozilo nakon što su osumnjičeni pokušali da se autom zalete ka policajcima na naplatnoj rampi.

A police officer in India clung to the roof of a speeding SUV for more than 25 miles as three suspected tobacco smugglers tried to flee authorities. Police said the head constable climbed onto the vehicle after the suspects drove toward officers at a toll gate. The SUV reached speeds of more than 60 mph before it was eventually stopped and the three suspects were arrested. — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Vozili su 40 kilometara

DŽip je velikom brzinom krenuo u beg. Prema policiji, kretao se brzinom većom od 95 kilometara na sat, dok se policajac sve vreme držao za krovne nosače.

Potera je trajala kroz nekoliko oblasti pre nego što su policajci uspeli da zaustave džip blizu raskrsnice Mangalam u Tiruppuru. Trojica osumnjičenih su potom uhapšeni. Policajac nije povređen. Foto: Iks printskrin/@CBSNews

Policija je zaplenila vozilo, kao i oko 250 kilograma supstance za koju se sumnja da je gutka, proizvod bez dima na bazi duvana čija je prodaja zabranjena u Indiji.

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