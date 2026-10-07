Brazilska manekenka Alesandra Ambrozio (45) objavila je na Instagramu seriju fotografija na kojima pozira u moru bez gornjeg dela kupaćeg kostima. Na fotografijama leži na leđima u vodi, dok rukama prekriva grudi.

Foto: Instagram/alessandraambrosio

Manekenka je u objavi označila i zajednički profil koji vodi sa svojim verenikom Bakom Palmerom, na kojem dokumentuju svoja putovanja.

NJeni pratioci nisu štedeli komplimente. „Najlepša žena na svetu“, „Kao sirena“, „Svake godine je sve lepša“ i „Vatrena Brazilka“ samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod fotografija.

U avgustu otkrila da se verila

Bivša zvezda modne kuće Viktorija sikret u avgustu ove godine objavila je da se verila za Baka Palmera. Foto: Instagram/alessandraambrosio

„Izabrala bih te u ovom životu i u svakom drugom. Zauvek, ljubavi moja“, napisala je tada uz njihovu zajedničku fotografiju. Pre Palmera bila verena za DŽejmija Mazura.

Ambrozio je pre veze sa Palmerom bila verena za preduzetnika DŽejmija Mazura, sa kojim ima dvoje dece – ćerku Anju i sina Nou.

Ona i Palmer prvi put su zajedno viđeni u javnosti krajem 2024. godine, na jednoj zabavi u Majamiju.

Više od dve decenije u svetu mode

Brazilska manekenka iza sebe ima više od dve decenije uspešne karijere, a široj javnosti posebno je poznata kao jedna od nekadašnjih „anđelica“ modne kuće Viktorija sikret. Tokom karijere radila je za brojne prestižne modne brendove i postala jedno od najprepoznatljivijih lica svetske modne scene

(Kurir)

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