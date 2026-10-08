Za kiseljenje kupusa postoji jednostavna mera. Na 10 litara vode potrebno je 400 grama soli. Naravno, neko voli malo slaniji, a neko blaži kupus, ali kada pripremate veću količinu za zimnicu, najbolje je držati se proverene mere umesto da so dodajete odokativno.

Pravilna količina soli omogućava da rasol bude odgovarajućeg ukusa i da se kupus ravnomerno ukiseli. Ako koristite bure od 20 litara, potrebno je 800 grama soli.

Foto: Depositphotos/Baloncici

 

Važno je obratiti pažnju i na izbor soli. Za pripremu kiselog kupusa odličan izbor je krupna morska so. Pre sipanja u bure, so je potrebno potpuno rastvoriti u vodi. Najlakše je da je rastvorite u mlakoj vodi i dobro promešate dok se sva zrnca ne otope.

Ukoliko so ostane nerastvorena i slegne se na dno, rasol može biti neujednačeno slan. To može uticati i na proces kiseljenja, pa je važno da se so ravnomerno rasporedi kroz celu količinu vode.

Osim soli, za pripremu ukusnog kiselog kupusa možete dodati i nekoliko drugih sastojaka koji se tradicionalno koriste u zimnici.

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Kiseli kupus se često naziva superhranom zbog bogatstva hranljivih materija. Posebno je poznat po sadržaju vitamina C, a sadrži i vitamine A, B grupe, K i E. Od minerala se izdvajaju kalcijum, fosfor, kalijum, magnezijum i gvožđe.

Osim pravilne upotrebe soli za kiseljenje kupusa, važno je znati i koje namirnice možete dodati kako biste poboljšali njegov ukus i produžili njegovu trajnost. Jedan od najčešćih dodataka je ren, koji može doprineti boljem ukusu, a tradicionalno se koristi i za sprečavanje kvarenja kupusa.

Ukoliko želite da vaš kiseli kupus dobije lepu zlatnožutu boju, u bure možete dodati šaku kukuruza. Za one koji vole nešto pikantniji ukus, dobra opcija je i ljuta paprika.

Lovorov list je još jedan dodatak koji se često koristi pri kiseljenju kupusa. Osim što daje prijatan miris, može obogatiti i ukus gotovog kiselog kupusa.

(Kurir)

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