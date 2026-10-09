Bivši zapovednik HVO (Hrvatsko veće odbrane) u Konjicu, Zdravko Šagolj poznat kao Piske, osuđen je na dve godine i deset meseci zatvora zbog učešća u švercu više od pola tone kokaina iz Južne Amerike preko Hrvatske. Šagolj se izjasnio krivim i postigao sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, a presudu je juče izrekao Sud Bosne i Hercegovine.

Ovo je druga osuda za Šagolja ove godine. U maju je već bio osuđen na šest godina zatvora za krivična dela vezana za trgovinu drogom i oružjem.

Trebalo je da obezbedi prolaz kokaina kroz luku Ploče

Nova presuda se odnosi na šverc kokaina iz Ekvadora preko grčke luke Pirej do luke Ploče u Hrvatskoj. Prema optužnici, Šagolj je bio deo organizovane kriminalne grupe koja je delovala u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Slovačkoj i Ekvadoru od oktobra 2019. do kraja marta 2021. godine. Foto: Jutjub printskrin/cd88

Grupa je kupovala kokain u Ekvadoru radi dalje prodaje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Prema optužnici, Šagolj je bio zadužen za koordinaciju i obezbeđivanje prolaza kontejnera sa voćem u kojima je bila skrivena droga. Trebalo je da poveže organizatore šverca sa carinikom u luci Ploče, označenim inicijalima Z. E.

Prema tužilaštvu, carinik je trebalo da dozvoli prolazak kontejnera bez potrebnog pregleda kako bi kokain mogao da nastavi put ka Bosni i Hercegovini. Za transport su korišćene kompanije koje su služile kao paravan za trgovinu voćem i povrćem.

Pola tone kokaina vrednog 50 miliona evra

Slučaj je povezan sa velikom zaplenom kokaina u luci Ploče u martu 2021. godine. Tada je hrvatska policija otkrila više od 500 kilograma kokaina skrivenog u kontejneru banana iz Ekvadora.

Procenjena vrednost droge bila je oko 20 miliona evra, dok je njihova ulična vrednost procenjena na približno 50 miliona evra. Policija je zaplenila pošiljku pre nego što je stigla do svojih predviđenih kupaca. Foto: Jutjub printskrin/cd88

Poruke razmenjene putem šifrovane komunikacione aplikacije "Sky ECC" odigrale su važnu ulogu u istrazi. Prema optužnici, članovi grupe su koristili posebno prilagođene telefone za organizovanje kupovine, transporta i prodaje kokaina.

Šagolj se izjasnio krivim za organizovani kriminal u vezi sa ilegalnom trgovinom narkoticima. Vreme koje je proveo u pritvoru od 26. novembra 2024. do 20. maja 2025. godine biće uračunato u njegovu kaznu.

Osuđen na šest godina zatvora u maju

Šagolj je 14. maja ove godine pred Sudom BiH osuđen na šest godina zatvora zbog neovlašćene trgovine oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvostruke namene, neovlašćene trgovine narkoticima i neovlašćenog posedovanja oružja ili eksploziva.

Sud mu je takođe naložio da oduzme nezakonito stečenu imovinu.

Nova presuda je doneta u posebnom krivičnom postupku, nakon što je Sud BiH 10. juna potvrdio novu optužnicu protiv Šagolja. Iako su oba postupka povezana sa njegovim krivičnim aktivnostima, dve kazne se ne mogu jednostavno sabrati bez utvrđivanja njihovog pravnog odnosa.

Šagolj, koji ima državljanstvo BiH i Hrvatske, bio je komandant jedinica HVO u Konjicu tokom rata.