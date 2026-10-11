Pred nama je poseban datum, takozvani Dan anđeoskog broja 10/12, koji sobom nosi snažnu simboliku početka, harmonije i iznenadnih preokreta.

Sama numerološka kombinacija broja 10, koji simbolizuje ulazak u novu fazu, i broja 12, koji nam donosi preko potrebni mir i ravnotežu, nagoveštava da se nešto veliko sprema u univerzumu. Istovremeno, mlad Mesec u znaku Škorpije dodatno pojačava ovu energiju i poručuje nam da su naši planovi dobili "vetar u leđa" kako bi ostvarili daleko veći uticaj nego što smo u početku uopšte smatrali mogućim. Foto: Depositphotos/peshkova/zoomteam

Od ponedeljka, 12. oktobra, sudbina počinje da slaže kockice baš onako kako vama odgovara. Bilo da je u pitanju susret sa pravim ljudima ili iznenadno rešavanje situacije koja vas je dugo mučila, pet znakova Zodijaka doživeće izuzetno olakšanje. Pogledajte da li ste među njima...

Ribe: Više nikome ne polažete račune!

Ako ste se u prethodnom periodu osećali kao da se nigde ne uklapate ili da vas je sudbina malo zaboravila, vreme je da duboko udahnete. Ribe od ovog datuma konačno shvataju koliko su zapravo ojačale kroz sve prepreke. Foto: Victor Watts / Alamy / Profimedia

Najveća promena kod vas desiće se na unutrašnjem planu. Konačno ćete bez trunke krivice znati da kažete to čuveno "ne" svemu što vam ne prija. Zanimljivo je kako čim postavite granice i shvatite gde je vaše pravo mesto pod suncem, svi oni ljudi koji su vas ranije ignorisali odjednom žele vašu pažnju. Ali vi više ne pristajete na mrvice. U prostoru koji ste sami sagradili osećate se sigurno, zadovoljno i potpuno nezaustavljivo.

Rakovi: Vreme je da izađete iz svoje ljušture i gledate naveliko

Dobro je poznato koliko vam je važna sigurnost i koliko sve u životu merite kroz emocije. Međutim, mlad Mesec u srodnom vodenom znaku Škorpije gura vas korak dalje i traži od vas da proširite svoje vidike.

Planovi koje pravite više ne smeju da se odnose samo na narednih nekoliko dana. Vreme je da promislite kako vaši potezi danas oblikuju vašu daleku budućnost. Do sada su ljudi u vašoj okolini često sticali pogrešan utisak o vama zbog brzih, emotivnih reakcija. Od ponedeljka dobijate priliku da pokažete svoju pravu snagu i mudrost. Kada budete dopustili drugima da vide ko ste zaista, pred vama će početi da se otvaraju vrata za koja niste ni sanjali da su vam dostupna.

Škorpije: Spremite se, vi ste glavni miljenici ovog preokreta

S obzirom na to da se Mesec nalazi upravo u vašem znaku, vi ćete energiju ovog anđeoskog broja osetiti jače od bilo koga drugog. Između vas i univerzuma stvara se tajni savez koji donosi ogroman uspeh, ali i dozu pozitivne treme.

Moguće je da ćete se u prvom trenutku zapitati šta je sve moralo da se sruši da bi na tome izraslo nešto tako dobro. Nemojte brinuti. Vaši dosadašnji planovi jednostavno zahtevaju novu, napredniju verziju jer ste prerasli stare ciljeve. Svemir za vas sprema mnogo više nego što ste sami smeli da poželite. Vreme je da zauzmete mesto koje vam pripada, izrazite svoje mišljenje i postanete osoba čije se prisustvo nadaleko ceni i pamti.

Lavovi: Tajne izlaze na svetlost dana, a vama stiže olakšanje

Pripremite se za veliku i važnu ulogu u danima koji dolaze. Anđeoski broj 10/12 osvetljava sve one stvari koje su do sada bile sakrivene u senci, a upravo to veliko razotkrivanje donosi vam momentalno poboljšanje životne situacije.

Ovo je vaš trenutak za izlazak iz mraka pravo na svetlost. Prihvatite ulogu nekoga ko unosi istinu tamo gde je vladala neizvesnost. Bilo da ćete prosto zasijati iznutra novim sjajem ili ćete morati da raskrstite sa nekim starim zabludama, jedno je sigurno: sve što vam je radilo iza leđa biće razotkriveno posle ponedeljka. A kada se raščisti teren, za vas počinje potpuno novo, zlatno doba.

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Svi znaju da vi nemate problem sa čekanjem ukoliko znate da vas na kraju puta čeka nešto fantastično. Pa, imamo sjajne vesti: svemir je čuo vaše zahteve i spreman je da vam ponudi duplo više od onoga što ste očekivali!

Ono što ćete razumeti od 12. oktobra jeste da je za vaše najlepše ideje ipak bilo potrebno malo vremena kako bi pustile dubok koren. Sve što gradite u ovom periodu imaće dugovečnost i stabilnost. Vi ste bili ti koji su pokrenuli čitavu priču svojom originalnom idejom, a sada konačno stižu svi oni nedostajući delovi slagalice koji će vaš trud podići na najviši mogući nivo.

(Ona.rs)

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