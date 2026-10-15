Umesto savremenih naziva država, na mapi su korišćeni istorijski nazivi povezani s nekadašnjim oblastima, državama i geografskim celinama, a koje je predložio AI.

Ključna uloga u razvoju

Najviše pažnje među ovdašnjim korisnicima izazvao je naziv Rascia, koji je postavljen preko teritorije današnje Srbije. Reč je o latinskom nazivu za Rašku, istorijsku oblast koja je imala ključnu ulogu u razvoju srednjovekovne srpske države.

Naziv Raška najčešće se povezuje sa starim gradom Rasom (Stari Ras), jednim od najvažnijih političkih i upravnih središta srednjovekovne srpske države, naročito tokom uspona dinastije Nemanjića.

Istorijska Raška obuhvatala je delove prostora današnje jugozapadne Srbije, severa Crne Gore, kao i istočne Bosne i Hercegovine.

Latinski naziv Rascia vekovima se pojavljivao u evropskim izvorima kao naziv povezan sa srpskim zemljama, a koristio se i u kasnijim periodima.

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Posebna istorijska regija

Na karti je zanimljivo označena i Hrvatska, preko koje stoji naziv Dalmatia. Taj naziv vuče poreklo iz antičkog doba i povezuje se sa ilirskim plemenom Delmati, po kojem su Rimljani nazvali provinciju Dalmatia.

Rimska provincija obuhvatala je znatno širi prostor od današnje Dalmacije i prostirala se preko delova današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Albanije.

Kroz istoriju, naziv Dalmatia ostao je vezan za posebnu istorijsku regiju, koja je vekovima imala veliki politički, privredni i kulturni značaj, ali nije predstavljao naziv za celu Hrvatsku.

(Telegraf.rs)

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