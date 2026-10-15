Na području Mladenovca uhapšen je muškarac osumnjičen da je oteo šesnaestogodišnju devojčicu u Novom Pazaru, rečeno je danas za agenciju Rinu u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Kako je navedeno, otmičar je iz Novog pazara krenuo ka Beogradu, a njegovo bekstvo zaustavljeno je kod Mladenovca.

Osumnjičeni za otmicu maloletnice lociran je i uhapšen na području Mladenovca.

Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije brzo su reagovali i ušli u trag osumnjičenom.

Kako je i zašto devojčica oteta, za sada nije zvanično poznato, kao ni detalji same policijske akcije.

(Tanjug)

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