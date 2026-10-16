Vladimir Vuletić (47), bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biće kremiran sutra na Novom groblju u Beogradu, a kremacija je zakazana za 14 časova.

- Dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta Vladimir Vuletić biće kremiran sutra na Novom Groblju, a kremacija je zakazana za 14 časova - kaže izvor "Kurira". Tada će porodica, prijatelji, kolege i svi koji su ga poznavali imati priliku da se oproste od nekadašnjeg potpredsednika Partizana i univerzitetskog profesora.

Vuletić je, podsetimo, bio poznat kao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i kao nekadašnji visoki funkcioner FK Partizan i veliki navijač crno-belih. On je pronađen mrtav u sauni svog stana, a okolnosti pod kojima je preminuo još uvek su predmet istrage. Foto: M. Vukadinović

Prema informacijama koje su dospele u javnost, do otkrića je došlo nakon što se nekoliko dana nije javljao na telefon, što je zabrinulo mladiće koji su pokušavali da stupe u kontakt s njim. Kako smo ranije pisali, četvorica mladića, L. M. (21), N. M. (25), A. P. (22) i D. P. (22), došla su do stana profesora nakon što im se tri dana nije javljao na telefon.

Kako se navodi, imali su ključ, koji im je omogućio da uđu u stan i provere šta se dogodilo. Ipak, za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do smrti Vladimira Vuletića.

Inače, Vuletić je tokom svoje karijere bio prepoznatljiv i u akademskim krugovima i u javnom životu, posebno zbog angažmana u FK Partizan, koji se danas oprostio od njega. Kao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bavio se akademskim radom, dok je njegov angažman u fudbalskom klubu učinio da bude poznat i široj sportskoj javnosti. Foto: P. Milošević

- Vuletić je bio pravnik i univerzitetski profesor koji se bavio pravnom istorijom i rimskim pravom. Rođen je u Šapcu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2001. godine kao najbolji student generacije. Šira javnost poznavala ga je i po angažmanu u FK Partizan, gde je obavljao funkciju potpredsednika kluba - podseća izvor i dodaje da su se, osim kluba, od njega oprostili i navijači "Principi".

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