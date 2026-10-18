Grad Beograd raspisao je javne nabavke za nekoliko velikih saobraćajnih projekata u prestonici, a koji će u većem delu biti realizovani u toku 2027. godine, najavio je danas gradonačelnik Aleksandar Šapić.

On je, pre svih, naglasio izgradnju dva nova kružna toka na Autokomandi.

Foto: Z. Jovanović

 

 

- Poznato je da je Autokomanda jedna od najneuralgičnijih tačaka u srpskoj prestonici već decenijama unazad. Već je na tom poslu odrađeno dosta sređivanjem Ulice Triše Keclerovića i otvaranjem novog autobuskog stajališta „Jug” - kazao je gradonačelnik Šapić.

On je za Beoinfo precizirao da će se prvi kružni tok na Autokomandi nalaziti na raskrsnici Južnog bulevara, Ustaničke i Nebojšine ulice, dok će se drugi nalaziti na uglu Bulevara oslobođenja i Bokeljske ulice.

Foto: Beoinfo

 

 

- Očekujemo da do kraja godine, ako sve bude u redu, dobijemo izvođače radova i 2027. godine krenemo u realizaciju tih važnih saobraćajnih projekata - istakao je prvi čovek srpske prestonice.

Šapić je dodao da je Grad raspisao i nabavku za radove na bitnoj saobraćajnici, koja se nalazi u neposrednoj blizini Autokomande, tačnije ispod autobuskog stajališta „Jug”.

- Za sve korisnike u saobraćaju koji dolaze iz pravca Voždovca, pre svega iz Kumodraške i Vojvode Stepe, moći će na auto-put ka Nišu da se uključe iznad stajališta „Jug”, a ne preko Autokomande, kako je bilo dosad – objasnio je gradonačelnik.

Takođe, Grad Beograd je raspisao nabavke za još tri kružna toka u Novom Beogradu, najavio je Šapić.

Foto: Beoinfo

 

 

- Prvi se nalazi na Tošinom bunaru, tačnije kod novog Nacionalnog odbojkaškog centra. Poznato je da smo sredili i proširili celu trasu Ulice Tošin bunar, sve do Vojvođanske ulice, kao i Ulicu Nikole Dobrovića. Ostalo je da sa ovim radovima, koje planiramo takođe tokom 2027. godine, rasteretimo uključenje na auto-put u oba pravca. Nova kružna saobraćajnica će na tom potezu omogućiti veću protočnost u pravcu koji povezuje Zemun, Novi Beograd i izvlači nas ka Nacionalnom stadionu i auto-putu „Miloš Veliki” - naveo je gradonačelnik Beograda.

Istakao je da su raspisane nabavke za radove na još dva kružna toka u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu.

Foto: Beoinfo

 

 

- Prvi kružni tok će se raditi na raskrsnici sa Bulevarom heroja sa Košara, gde smo nedavno imali i teške saobraćajne nesreće sa tragičnim posledicama. Reč je o jednoj od najopterećenijih saobraćajnica i raskrsnica. U isto vreme i jednoj od najneprohodnijih. Drugi kružni tok radiće se u neposrednoj blizini, na raskrsnici ulica Omladinskih brigada i Milutina Milankovića. Ta dva kružna toka će zajedno sa postojećim podvožnjakom činiti jedan veoma važan saobraćajni kompleks i omogućiti rasterećenje saobraćaja na Novom Beogradu - kazao je Šapić, podsetivši da je Novi Beograd odavno postao najveća biznis zona u prestonici i šire.

Ponovio je da će svi najavljeni projekti krenuti da se rade u 2027. godini, kao i da će se veći deo tih projekata takođe završiti iste godine.

- Ovi radovi samo potvrđuju ono što sam više puta ponovio, a to je da je period koji sada živimo najveći saobraćajni i infrastrukturni period razvoja u istoriji Beograda - zaključio je prvi čovek srpske prestonice.

 

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