Sud je ovog serijskog ubicu osudio na 18 godina zatvora u koloniji strogog režima, uz obavezno psihijatrijsko praćenje, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i porodica žrtava koje su zahtevale doživotnu robiju.

Prvo ubistvo Karpuk je izvršio 1. maja 2005. godine, kada je Dijana Galijeva (19) nestala na putu iz Buguruslana ka selu Ponikla. Devojka je radila kao prodavačica kvasa i kući se vraćala autostopom. Karpuk je primio u automobil, skrenuo sa rute, zlostavljao je i ubio, a telo bacio u reku Močegaj. NJeni posmrtni ostaci pronađeni su i sahranjeni tek prošle godine.

Hronologija zločina "buguruslanskog manijaka"

Karpuk je operisao po identičnom, razrađenom scenariju. Primao je devojke i žene koje su stopirale pored puta, odvozio ih u šumu, silovao, a potom likvidirao i skretao tela u obližnjim šumskim pojasevima:

2. septembar 2005: Ubio je studentkinju Albinu Galimovu (25), koja je pokušavala da stigne kući u Asekejevski rejon jer na toj relaciji nisu saobraćale linijske ekspresne rute.

30. septembar 2005: Žrtva je bila Marina Vaskina (34).

7. jun 2006: Ubio je maloletnu Elviru Gabdrahmanovu (17), nakon čega je napravio pauzu od dve godine.

2008. godina: Lokalno stanovništvo je u šumi blizu auto-puta Buguruslan - Starokutlumbetjevo pronašlo dva ženska tela, udaljena svega 30 metara jedno od drugog. Kasnijom istragom utvrđeno je da se radi o Nataliji Kuznjecovoj (30) i Galini Molčanovoj (41). Iako je tada izolovan biološki materijal na odeći, tehnologija tog vremena nije omogućila momentalnu identifikaciju.

Porodični život i hapšenje nakon 17 godina

Nakon serije ubistava, Karpuk se nastanio u Buguruslanu (Orenburška oblast). Tamo je izgradio kuću, osnovao porodicu i sa suprugom otvorio malu trgovačku radnju na lokalnoj pijaci, dok je u slobodno vreme radio kao taksista.

Preokret u istrazi dogodio se 17 godina kasnije, kada su forenzičari uporedili DNK profile. Genotip sa odeće žrtava poklopio se sa analizama 59-godišnjeg Sergeja Karpuka, koji se u međuvremenu preselio u Saratovsku oblast. Uhapšen je u leto 2025. godine, kada ga je policija presrela na motoru ispred njegove kuće.

Kako je izbegao maksimalnu kaznu?

Zvanično je dokazano da je Karpuk odgovoran za smrt šest žena, a teretio se za teško ubistvo dve ili više osoba povezano sa silovanjem.

Početak suđenja je prolongiran zbog ostavke postupajućeg sudije 18. juna prošle godine. Karpuk je na kraju sklopio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom. Budući da je u trenutku izricanja presude napunio 60 godina, prema zakonskim odredbama izbegao je kaznu doživotnog zatvora.

Prva žrtva uspela da preživi

Novinari emsije "Malahov" otkrili su da je jedna devojka, koja je hronološki bila prva Karpukova žrtva, uspela da preživi. On je odvezao u šumu i počeo da je napada, ali je ona ostala prisebna i počela da mu laska, rekavši da se "zaljubila u njega i da želi ponovo da se vide". Ubica joj je poverovao i pustio je, a preplašena devojka tada slučaj nije prijavila policiji.

Zbog sumnje da je Karpuk odgovoran za slične zločine i u drugim ruskim regionima, predsednik Istražnog komiteta Ruske Federacije Aleksandar Bastrikin lično je preuzeo kontrolu nad slučajem. On je naredio šefu orenburškog resora Vjačeslavu Zudermanu da podnese detaljan izveštaj o svim operativnim saznanjima.

(NIN/Noktu)