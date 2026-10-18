Nekada prva teniserka sveta Ana Ivanović, objavila je emotivnu objavu na društvenim mrežama. Prelepa Srpkinja je rođenom bratu Milošu posvetila posebne reči povodom njegovog rođendana.

Ana uvek rado ističe da je on bio njena najveća podrška tokom teniske karijere, ali i kasnije. Često deli fotografije sa njim, a ovog puta je samo u tri rečenice rekla koliko joj znači.

- Srećan rođendan dragi. Moj najbolji prijatelj i najveći oslonac. Volim te - napisala je Ana.

Ko je brat Ane Ivanović?

Miloš Ivanović se nije bavio profesionalnim sportom kao Ana, ali se ispostavilo da je sport njegova sudbina, pošto je oženio Draganu DŽajić, ćerku slavnog Dragana DŽajića. On je četiri godine mlađi od Ane i često je viđen na košarkaškim utakmicama.

Bavi se biznisom i preduzetništvom, takođe pomaže u razvoju IT i poslovnih projekata svoje sestre Ane Ivanović u Beogradu. 

 

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