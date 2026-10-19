Radoš Bajić i Dušan Kovačević danas su velika imena domaće kinematografije i kulture, ali malo ko zna da ih veže nesvakidašnja anegdota iz studentskih dana. Tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti, Bajić je sa kolegama glumcima osnovao muzički orkestar koji je nastupao po svadbenim veseljima.

Foto: ATA images/Aleksandar Jovanović

 

 

Ipak, njihova sviračka karijera doživela je dramatičan i neočekivan kraj na venčanju čuvenog akademika i dramskog pisca, kada je slavlje izmaklo kontroli. Sporni nastup se završio raspadom benda, što je Bajić ispričao u ispovesti za "Kurir".

- Pošto nakon predavanja nismo imali gde da idemo, Ristovski, Bogdan Diklić, Slavoljub Fišeković i ja smo ostajali u slušaonici i satima uz moju harmoniku muzicirali i pevali. Ubrzo smo osnovali orkestar, koji smo nazvali po početnim slogovima naših imena i prezimena - "Radilafi". Dakle, RA - Radoš, DI - Diklić, LA - Lazar i FI - Fišeković - ispričao je Bajić.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Neočekivan kraj

Dve godine su svirali pod svadbama, ali je kraj bio kao na filmu.

- Blistava karijera našeg studentskog orkestra završila se prilično neslavno. Mladoženja Dušan Kovačević, danas ugledni dramski pisac i akademik, angažovao nas je da mu sviramo na svadbi u čuvenom hotelu "Elektro-Vojvodina" na Iriškom vencu, na kojoj je bilo preko 500 zvanica.

Foto: D. Milovanović

 

 

Na svadbi koja je bila kruna karijere "Radilafa" nismo se proslavili. Jedno vreme smo se držali dobro dok se svatovi, veseli Sremci koji su više pili nego jeli, nisu raspomamili i uz pesmu počeli punim sifonima da gađaju i lome velike staklene zidove hotela. Sećam je da je mladoženja Duško Kovačević dotrčao do mene, koji sam bio kapelnik, i unezverenim glasom mi rekao: "Momci, kupite instrumente i pojačala, ako ne prestane muzika - ovi će da polupaju sve živo" - prisetio se glumac.

 

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