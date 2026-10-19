Na snimku koji je stigao iz Španije vidi se kako sudija proverava da li postoje uslovi za odigravanje utakmice između Penja Depotriva i Ucam Mursije na ostrvu Ibica.

Ono što je izazvalo brojne komentare jeste činjenica da je teren potpuno potopljen vodom zbog više nego obilnih padavina. Jasno je bilo da će na tom terenu biti lakše organizovati vaterpolo utakmicu. Foto: Iks printskrin/@Penyadeportiva

Pitaju se mnogi zašto je arbitar uopšte bacio loptu prema terenu, ali isti ti ne znaju da je sudija kojem se masovno smeju ljudi samo poštovao propise.

Naime, prema pravilu, sudija pre nego što utakmica bude zvanično odložena mora da izađe na teren i proveri uslove terena i da li je on dovoljno dobar za odigravanje utakmice. Zahvaljujući snimku, koji je objavio i Penja Deportivo, Španski fudbalski savez ima jasan dokaz da je utakmica morala da bude odložena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026

Penja Deportivo i Ucam Mursija se takmiče u četvrtom rangu fudbala u Španiji, a odigravanje utakmice je zakazano za drugi dan.