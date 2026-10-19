U američkom gradu Sijetlu nalazi se nesvakidašnja kuća koja svojom veličinom privlači poglede prolaznika. Na najužem mestu, ova građevina je široka nešto više od 1,4 metra. Iako na prvi pogled deluje samo kao bizarni arhitektonski eksperiment, istorija ove konstrukcije čvrsto je povezana sa konfliktom koji je izbio pre 100 godina, nakon komplikovane razvodne parnice.

Kada razvod ode u pogrešnom smeru

Ova mala kuća, stara 101 godinu, poznata je kao "kuća osvete". Izgrađena je 1925. godine, odmah nakon burnog razvoda.

Nakon podele imovine, muškarac je dobio prostranu vilu, dok je njegovoj bivšoj supruzi pripao samo uski pojas zemljišta u dvorištu. Taj prostor je smatran neupotrebljivim za standardnu gradnju, a bivši muž je pretpostavljao da žena neće moći ništa sa njim da uradi.

Surova arhitektonska osveta

Frustrirana odlukom suda i stavom bivšeg partnera, žena je pronašla neočekivan način da reaguje. Unajmila je građevinsku ekipu i izgradila izuzetno usku, ali potpuno funkcionalnu kuću, projektovanu specijalno s ciljem da zakloni svetlost i pogled u kojima je njen bivši muž uživao iz glavne vile.

Turistička atrakcija vredna 745.000 dolara

Iako je spolja teško poverovati da bi neko mogao da živi u takvom prostoru, kuća je funkcionalno raspoređena na dva nivoa. Ukupna površina svakog sprata iznosi oko 40 kvadratnih metara. U kući se nalaze potpuno opremljena kuhinja, spavaća soba, dnevni boravak i dva mala kupatila.

Vlasnici koji su tu živeli decenijama objasnili su da ovaj prostor pruža sve neophodne pogodnosti, uprkos svom neobičnom obliku.

Ono što je počelo kao gest bunta, pretvorilo se u vrednu atrakciju na tržištu nekretnina. Građevina u Sijetlu je nekoliko puta menjala vlasnike, sačuvavši pritom svoj istorijski šarm.

U leto 2025. godine, ova neobična kuća ponuđena je na prodaju za 799.000 dolara, da bi kasnije pronašla kupca za 745.000 dolara.

(wiadomosci.onet.pl)