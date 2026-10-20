Slavica Božović, rođena sestra Đorđa Božovića Giške, umrla je, a vest o njenom odlasku objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih". Nakon vesti o njenoj smrti, na društvenim mrežama oglasio se Kristijan Golubović.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kristijan Golubović se od Slavice oprostio dirljivom porukom prisetivši se njene velike ljubavi i čežnje za bratom. Foto: Instagram printskrin/kristijan.krile_official

- Draga moja, oduvek si govorila: "Da mi je da odem kod svoga brata, da zajedno i večno budemo skupa... Sa svim Voždovčanima i junacima najhrabrijeg kova..." Eto ti, sestro, najvoljenijeg brata... Junaka Giške koga je jedna sestra toliko volela, pa mogu reći, najviše od svih sestara! Draga kumo, eto ti tvoga miloga brata i da vam Bog podari večni mir! Voleće vas jedan zvezdarski Voždovčanin zauvek! Od mene i moje porodice Golubović naklon i žalost! Kristijan.