Slavica Božović, rođena sestra Đorđa Božovića Giške, umrla je, a vest o njenom odlasku objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih". Nakon vesti o njenoj smrti, na društvenim mrežama oglasio se Kristijan Golubović.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Kristijan Golubović se od Slavice oprostio dirljivom porukom prisetivši se njene velike ljubavi i čežnje za bratom.

Foto: Instagram printskrin/kristijan.krile_official

 

 

- Draga moja, oduvek si govorila: "Da mi je da odem kod svoga brata, da zajedno i večno budemo skupa... Sa svim Voždovčanima i junacima najhrabrijeg kova..." Eto ti, sestro, najvoljenijeg brata... Junaka Giške koga je jedna sestra toliko volela, pa mogu reći, najviše od svih sestara! Draga kumo, eto ti tvoga miloga brata i da vam Bog podari večni mir! Voleće vas jedan zvezdarski Voždovčanin zauvek! Od mene i moje porodice Golubović naklon i žalost! Kristijan.

 

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu
Sport

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Sport

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

#Kristijan Golubović #Devedesete #Đorđe Božović Giška #Slavica Božović #Kristijan Golubović Instagram #Kristijan Golubović vesti #Đorđe Božović Giška sestra #umrla Slavica Božović #preminula Slavica Božović #sestra Đorđa Božovića Giške #umrla sestra Đorđa Božovića Giške #Giškina sestra #umrla Giškina sestra
Komentari 0
ДОБИЦИ ПРЕКО НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИХ ВИДОВА ЗАРАДЕ Астро савет за уторак, 20. октобар: Ево који су знаци под утицајима тригона са северним чвором

DOBICI PREKO NEKONVENCIONALNIH VIDOVA ZARADE Astro savet za utorak, 20. oktobar: Evo koji su znaci pod uticajima trigona sa severnim čvorom