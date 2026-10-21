Miki Mećava dobio je dete u 64. godini, a pored sina Ognjena i ćerke Aleksandre ima i vanbračnu ćerku Mariju. Iako žive potpuno različite živote daleko od skandala, folker ne krije ponos kada govori o svojim naslednicima.

Iako pevač svoj privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, jednom prilikom otvoreno je govorio o tome čime se bave njegova deca i kako funkcionišu kao porodica. Foto: ATA images/A. Ahel

Sin Ognjen ima dva posla i završio je težak fakultet

Folkerov sin Ognjen Obradović skrenuo je pažnju javnosti i postao internet senzacija zahvaljujući mišićavim fotografijama na društvenim mrežama.

Iako je završio Fakultet bezbednosti, odlučio se za karijeru u muzici kao di-džej, a pored toga se uspešno bavi modelingom i radi kao personalni fitnes trener.

Estradni život ga nikada nije privlačio jer je uz oca shvatio da mu način života u kome se noću radi, a danju spava, uopšte ne odgovara. Ognjen je bio i velika podrška svom ocu tokom njegovog učešća u rijaliti programima "Farma" i "Parovi".

Vanbračna ćerka Marija živi u Italiji

Miki Mećava iz vanbračne veze ima i ćerku Mariju, koja vodi miran život u Italiji daleko od javnosti. Pevač je ranije objasnio da je sa njenom majkom imao dogovor o stupanju u kontakt kada Marija poraste.

- Ranije mi je bilo teško da pričam o tome u kakvom sam odnosu sa ćerkom koja živi u Italiji. Nisam hteo da je provlačim po medijima. Obećao sam njenoj majci da, kad Marija poraste, ako ne nađe prva mene, ja ću nju. Da popričamo kako je došlo do toga da se udaljimo - rekao je. Foto: V. Danilov

On je naglasio i da nije želeo da ulazi u rijaliti programe kako bi se svađao sa bivšom partnerkom pred kamerama, ističući da ne postoji novac za koji bi to uradio.

Vanbračna ćerka o ocu

S druge strane, Marija se samo jednom javno oglasila o svom ocu i tom prilikom imala samo reči hvale:

- Miki je fantastičan čovek, imala sam vremena da ga bolje upoznam i znam o čemu govorim. Ono što se izdešavalo u prošlosti me ne zanima... Miki je ušao u moj život onog momenta kada sam i sama postala roditelj i shvatila suštinu".

Pevač ne krije da mu je izuzetno drago što njegova deca neguju lep i blizak odnos. Miki je potvrdio da su braća i sestre u redovnom kontaktu: "Moja deca Ognjen i Aleksandra se redovno čuju sa sestrom Marijom. Drago mi je da su mi deca u kontaktu. Svi i treba da budemo u dobrim odnosima".

(Blic)