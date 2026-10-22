Jedan takav primerak prodaje Vladimir Strsoglavec iz zagrebačkog naselja Špansko. Na sajtu NJuškalo objavio je oglas za prigodnu kovanicu od dva evra koju je Monako izdao 2007. godine u znak sećanja na 25. godišnjicu smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice koja je udajom za monaškog kneza Renijea III postala princeza od Monaka.

Cena? Četiri hiljade evra

Na prvi pogled teško je poverovati da kovanica nominalne vrednosti od dva evra može da dostigne takvu cenu. Međutim, Grejs Keli nije tek jedan od motiva na evropskom sitnom novcu. Monako je ovo izdanje proizveo u samo 20.001 primerku, što ga čini veoma traženim među kolekcionarima.

Vladimir svoj primerak čuva u originalnom pakovanju i navodi da nikada nije vađen iz zaštitne kapsule.

"Autentičnost mi je potvrdio numizmatičar iz Monte Karla, inače advokat po struci", kaže Vladimir. Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Dodaje da uz kovanicu poseduje originalno pakovanje i zaštitni karton. Prema njegovim rečima, prva izdanja monaških kovanica kvaliteta BU, odnosno "Brilliant Uncirculated", nisu dolazila sa sertifikatom kakav kolekcionari danas često očekuju.

Vladimir je cenu od četiri hiljade evra odredio nakon što je, kako kaže za Večernji list, proverio podatke o tiražu i uporedio cene na nekoliko mesta, uključujući i eBay. Do sada je dobijao različite ponude, ali nijedna nije dovela do prodaje.

"Dobijao sam svakakve ponude: zamenu za zlato, srebro, automobil, pa čak i predlog da mi se polovina iznosa plati odmah, a druga polovina za godinu dana. Ali meni se ne žuri da je prodam", kaže on.

Ne krije da mu se javljaju zainteresovani kupci, ali smatra da ponude koje dobija nisu ozbiljne. Zato za sada ostaje pri svojoj ceni.

"Nisam uspeo da je prodam i nije mi žao. Neću spuštati cenu. Ima zainteresovanih, ali uvek je to nekako neozbiljno", kaže Vladimir.

Kovanica se, kako navodi u oglasu, može pogledati u Zagrebu, uz prethodni dogovor, u poslovnici Zagrebačke banke na Trgu bana Josipa Jelačića. Ističe i da su fotografije u oglasu autentične i da je reč o njegovom primerku.

Numizmatikom se Vladimir bavi od 1997. godine. Počeo je da sakuplja hrvatske prigodne kovanice od 25 kuna, a danas je njegova zbirka znatno raznovrsnija. Na sajtu NJuškalo, na primer, nudi i komplete svih 19 različitih prigodnih kovanica od 25 kuna, u netaknutom stanju.

U međuvremenu je proširio interesovanje na zlato, srebro i bakar. Kada je reč o hrvatskim prigodnim izdanjima, posebno ga privlače kovanice od plemenitih metala, sa sertifikatom i u što manjim tiražima - idealno, kako kaže, do 200 primeraka.

Kolekcionarstvo za njega nije samo pitanje vrednosti i moguće zarade. Redovno posećuje sajmove u Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama, gde upoznaje druge kolekcionare, kupuje, prodaje i razmenjuje kovanice.

"Numizmatika je za mene strast i ljubav. Ja sam hrčak, kolekcionar. Suština je u posedovanju, u tome da nešto imaš", objašnjava.

Ipak, jedan deo svoje kolekcije gradi sa drugačijim ciljem. Za ćerku, rođenu 2017. godine, sakuplja kovanice iz celog sveta koje su izdate upravo te godine. Prikuplja i sve srebrne kovanice od jedne unce izdate 2017. godine.

Reč je o dugoročnom projektu koji prevazilazi trenutnu tržišnu cenu pojedinačnog primerka. Kovanice će mu biti uspomena na godinu u kojoj mu se rodila ćerka, ali i nešto što će jednog dana moći da joj preda.

"Morate to da volite da biste imali tu strast", kaže on.

Vladimir je za Večernji list naglasio i koliko je važno poverenje među kolekcionarima. Sarađuje, kako kaže, sa ljudima koje poznaje i smatra pouzdanima, dok je oprezniji prema onima koji su počeli da se bave numizmatikom tek nakon što su pojedine kovanice privukle širu pažnju javnosti.

"Uvek sarađujem sa proverenim i poštenim ljudima, kolegama numizmatičarima, dok sa ‘numizmatičarima’ koji su se probudili kada je izašla kovanica od 25 kuna 2022. godine nemam posla", kaže nam.

Kao i ostatak njegove kolekcije, i kovanica sa likom Grejs Keli za sada ostaje na sigurnom. Vladimir ne krije da bi je prodao, ali samo ako se pojavi kupac spreman da prihvati njegovu cenu.

Posle svih dosadašnjih ponuda, čini se da mu čekanje ne predstavlja preveliku žrtvu.

(BizPortal)

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