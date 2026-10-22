Već je poznato da je Deva Kasel, najstarija ćerka Monike Beluči i Vensana Kasela, krenula maminim stopama. Ona je poznato lice u svetu modelinga, te je često viđamo na modnim revijama, ali i svetskim događajima.

No, čini se da je i njihova 16-godišnja ćerka Leoni odlučila da verno isprati kako svoju majku, taku i stariju sestru.

Leoni Kasel blistala je u novoj kampanji modne kuće Roger Vivier za kolekciju jesen/zima 2026./2027. Za prilike fotografisanja nosila je šik odevne komade, odnosno, mini haljinu u crnoj boji koju je uparila sa dubokim čizmama i torbom sa zebrastim printom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Izdanje je upotpunila svedenom šminkom, a primetna je bila i njena prirodna lepota koja je mnoge hipnotisala.

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S tim u vezi, korisnici Instagrama nisu dugo čekali, te su odmah pisali pozitivne komentare na račun izgleda lepe Leoni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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