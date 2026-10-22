Razumevanje kako određene navike pri parkiranju utiču na sistem oslanjanja ključno je za kontinuiranu bezbednost i uštedu.
Kada automobil duže vreme stoji sa zakrenutim volanom, hidraulični ili električni sistem i kugle trpe stalno i nepotrebno naprezanje. Ovo konstantno opterećenje ubrzava nepravilan hab gumenih čaura i drugih delova mehaničkog sklopa.
Pored stalnog pritiska na zglobove upravljača, težina vozila koja se asimetrično raspoređuje deformiše unutrašnju strukturu gume u kontaktu sa podlogom. Ova deformacija stvara trajne promene koje utiču na ravnotežu upravljačkog sistema i smanjuju trajnost.
Kako položaj točkova utiče na mehaniku vozila?
Poravnavanjem točkova pre gašenja motora, opterećenje na letvi volana i amortizerima ostaje uravnoteženo. To sprečava uvijanje opruga i preuranjeno stvaranje lufta u vitalnim delovima savremenog automobilskog ogibljenja.
Na nagnutim površinama, ispravno je nasloniti gume na ivičnjak samo kao dodatnu mehaničku podršku, bez forsiranja letve volana. Ova praksa smanjuje rizik od preopterećenja i obezbeđuje pravilan položaj guma tokom stajanja.
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Koji su rizici od neusklađenosti za delove ogibljenja?
Nepravilna geometrija točkova uzrokuje da gazeći sloj gume neravnomerno dodiruje podlogu tokom vožnje. Ova nekonzistentnost izaziva vibracije na volanu i direktno menja parametre nagiba u odnosu na fabričko podešavanje automobila.
Glavni faktore koji ubrzavaju mehanička oštećenja u garaži:
Višestruko parkiranje sa točkovima okrenutim ka ivičnjaku.
Ignorisanje vibracija na volanu tokom vožnje po ravnim putevima.
Zanemarivanje redovne provere pritiska u gumama.
Kako bezbedno parkirati na uzbrdicama i nizbrdicama?
Prilikom zaustavljanja na nagibu, vozač treba da aktivira ručnu kočnicu pre nego što ubaci u brzinu za parkiranje ili odabere parking poziciju. Ova procedura sprečava da celokupna težina automobila optereti glavni prenos.
Okretanje točkova ka ivičnjaku treba da služi samo kao pomoć u slučaju nužde, bez preteranog pritiska na ivičnjak. Ovakav pristup štiti unutrašnje čaure i sprečava oštećenja letve volana i pri parkiranju na strmim nagibima.
Koje svakodnevne navike sprečavaju nepotrebne troškove na upravljaču?
Redovna provera pritiska u gumama i rotacija točkova su jednostavne mere koje produžavaju trajnost komponenti. Ove radnje smanjuju nepravilnosti u kontaktu sa asfaltom i rasterećuju prednji mehanički sklop.
Vizuelna inspekcija stanja gumenih čaura i amortizera pomaže u ranom otkrivanju curenja i lufta. Na taj način se čuva dinamičko ponašanje i efikasnost vozila uz niže troškove preventivnog održavanja.
(tupi.fm)