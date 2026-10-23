Pevačica Marija Šerifović progovorila je o ocu sina Maria, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke, i otkrila zbog čega ne može da govori o njegovom identitetu.

Marija je sina dobila u decembru 2023. godine, a dečak je rođen u klinici u Los Anđelesu. Nakon što je vest o njenom majčinstvu odjeknula u javnosti, mnogi su počeli da se pitaju ko je otac deteta, ali i kako izgleda čitav proces dobijanja deteta uz pomoć surogat majke.

Pevačica je tada otkrila da njen naslednik, pored njenih gena, nosi i gene jednog Evropljanina, o kojem nije želela detaljnije da govori. Kako je objasnila, na to je obavezuju ugovori koje je potpisala, a muškarca čije gene njen sin nosi opisala je veoma zanimljivim rečima. Foto: ATA images/A. Ahel

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, Evropejac.

Marija se tom prilikom osvrnula i na komentare o surogat materinstvu, ističući da je reč o složenoj proceduri koja podrazumeva brojne dokumente, potpisane ugovore i jasno definisana pravila.

Posebno joj je zasmetalo to što su pojedinci, kako je navela, čitav proces predstavljali kao vid iskorišćavanja žena. Foto: ATA images/M. M.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to. Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući. Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija za "Blic".