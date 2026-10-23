Pprvi tanker sa ruskim dizelom krenuo je ka Sjedinjenim Američkim Državama nakon sporazuma između predsednika SAD, Donalda Trampa, i predsednika Rusije, Vladimira Putina. Brod prevozi 40.000 tona goriva, a očekuje se da će njegov dolazak u NJujork biti 7. novembra. To će biti prvi uvoz ruskog dizela u SAD od 2022. godine, kada je Vašington zabranio uvoz ruske nafte i naftnih derivata zbog invazije na Ukrajinu, javlja Rojters.

Foto: Patrick T. Fallon/Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia, Depositphotos/unkreatives

Tanker "Agioi Fanendes", koji plovi pod zastavom Malte, utovario je dizel 22. oktobra u ruskoj baltičkoj luci Primorsk. Prema podacima o praćenju brodova koje je objavio LSEG, tanker prevozi 40.000 tona dizela sa veoma niskim sadržajem sumpora, tipa koji se koristi u modernim dizel motorima. Za sada nije poznato ko je kupac, a ko prodavac goriva.

Tramp je pristao da uveze rusko gorivo kako bi snizio cene

9. oktobra, Tramp je objavio iznenađujući sporazum sa Rusijom o povećanju isporuka dizela na američko i svetsko tržište. NJegov cilj je da snizi visoke cene goriva pred izbore za Kongres SAD, koji će se održati 3. novembra.

Greek-owned tanker departs Russia in reported first US-bound diesel shipment The Malta-flagged tanker Agioi Fanendes, owned by Greek shipping company Eastern Mediterranean Maritime, has departed Russia’s Baltic port of Primorsk carrying a reported 40,000 tonnes of ultra-low-sulphur diesel, in what could be the first shipment to the US under the recent export agreement between Washington and Moscow. According to #MarineTraffic data, the 183-metre tanker updated her AIS destination from “PRIMORSK” to “USNY” on 22 October at 22:50 UTC, while her reported draught increased from 7.8 to 11 metres, consistent with loading. However, at 08:42 UTC on 23 October, the vessel changed her AIS destination again to “FOR ORDERS”, leaving her final destination unconfirmed. She was last recorded sailing west through the Gulf of Finland at around 12.8 knots. — MarineTraffic (@MarineTraffic) October 23, 2026

Prema Trampovoj najavi, Rusija će odmah isporučiti 300.000 tona dizela, odnosno oko 2,25 miliona barela, zatim dodatnih 500.000 tona tokom novembra i još milion tona nakon toga. Kao deo sporazuma, Rusija je pristala da ukine sopstvenu zabranu izvoza dizela, dok je Tramp privremeno ublažio neke američke sankcije Rusiji kako bi olakšao isporuke.

Predsednik SAD je takođe zapretio evropskim zemljama zabranom izvoza američkog dizela ako ne puste na tržište dodatno gorivo iz svojih rezervi za vanredne situacije.

Prvi tanker stiže posle izbora u SAD

Iako Tramp pokušava da snizi cene goriva pred izbore, očekuje se da će prvi tanker sa ruskim dizelom stići u NJujork 7. novembra, četiri dana nakon glasanja. Procenjuje se da će pošiljka biti oko 300.000 barela goriva. Stručnjaci za tržište energije upozoravaju da takva količina sama po sebi neće značajno uticati na cene dizela u SAD, gde je dnevna potrošnja višestruko veća.

Trampov dogovor sa Rusijom takođe je izazvao političke kritike jer bi obnavljanje trgovine ruskim naftnim proizvodima moglo Moskvi doneti dodatne prihode tokom rata protiv Ukrajine.

Kremlj potvrđuje polazak prvog tankera

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je danas da je prvi tanker predviđen sporazumom krenuo ka svojim kupcima, ali nije eksplicitno rekao da je njegova destinacija SAD.

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- Koliko ja znam, Ministarstvo energetike je već izvestilo da je prvi tanker zaista isplovio ka primaocima, odnosno kupcima. Dalje isporuke će se nastaviti uobičajenim tempom - rekao je Peskov.

Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak je ranije najavio da će uslediti dodatne isporuke, nakon što ruske i američke kompanije dogovore potrebne ugovore.

Rusija ponovo povećava izvoz dizela

Nakon što je Evropska unija zabranila uvoz ruskih naftnih proizvoda u februaru 2023. zbog rata u Ukrajini, Rusija je preusmerila većinu svog dizela u Tursku, Brazil i afričke zemlje.

Takođe izvozi deo goriva železnicom u zemlje Centralne Azije. Podaci LSEG-a i Kplera pokazuju da ruski tankeri ponovo idu ka tradicionalnim kupcima nakon što je Moskva ukinula sopstvena ograničenja izvoza. Najmanje dva tankera su navela Tursku i Brazil kao destinacije, dok konačne destinacije nekih drugih brodova još nisu poznate. Foto: Rawf8/Alamy/Profimedia

Novak je rekao da bi Rusija mogla ponovo povećati svoj mesečni izvoz dizela na između tri i 3,5 miliona tona do kraja godine, što je u skladu sa njenim uobičajenim nivoima izvoza.

Američki senatori upozoravaju na finansiranje ruskog rata

Trampov sporazum je takođe izazvao protivljenje među republikancima. Šest američkih senatora, uključujući četiri republikanca i dva demokrate, prošle nedelje pozvali su Trampovu administraciju da odustane od kupovine ruskog dizela.

Upozorili su da bi takav sporazum mogao biti protiv američkog zakona i da bi Rusiji obezbedio dodatne prihode za nastavak rata protiv Ukrajine. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Istovremeno, doveli su u pitanje mogućnost da bi najavljene količine ruskog goriva značajno snizile cene na američkom tržištu.

Američka zabrana uvoza ruske nafte i naftnih derivata uvedena je 2022. godine, tokom administracije DŽoa Bajdena. Novi sporazum Trampove administracije predstavlja odstupanje od prethodne američke politike ograničavanja trgovine ruskim energetskim proizvodima.

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