Vest o smrti kompozitora Zorana Tutunovića Tutuna potresla je javnost, a od njega se emotivnim porukama opraštaju kolege, prijatelji i saradnici koji su sa njim tokom godina delili brojne uspomene.

Pevačicu Gocu Božinovsku, koja je tokom svoje karijere sarađivala sa preminulim kompozitorom. zatekla je ta vest jer je saznala od novinara. Foto: Fejsbuk/Zoran Tutunovic

"Nek ga anđeli čuvaju"

- Stvarno? Tutun umro? Nisam znala, sad sam od vas čula. Baš mi je žao, nek ga anđeli čuvaju. Moje saučešće porodici - rekla je Goca za "Kurir", vidno zatečena informacijom.

Pevačica nije krila koliko je pogađaju ovakve vesti, ističući da joj je potrebno vreme da se sabere.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ne mogu ništa da pričam, kad čujem za smrt, meni treba vremena da se smirim - poručila je Božinovska.

Smrt Zorana Tutunovića Tutuna ostavila je tugu među onima koji su ga poznavali i sa njim sarađivali, a mnogi se opraštaju čuvajući uspomenu na njega i njegov rad.

Napisao sve velike hitove

Tutun je bio suprug pevačice Eleonore Barudžije, a pripadao je onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz senke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Foto: Fejsbuk/Zoran Tutunovic

NJegov profesionalni put obeležile su hiljade aranžmana i saradnje sa pevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mestu u muzičkom svetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.