Splitska policija prekinula je koncert beogradskog "tribjut" benda EKV Krug u splitskom baru "BackBar Plan B" nakon dojave da muzičari nastupaju bez potrebnih potvrdi o prijavi rada stranih držaljana, a članovi benda potom su odvedeni u policijsku stanicu "radi daljeg postupanja", prenose danas hrvatski mediji.

Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili proveru u ugostiteljskom objektu nakon što su dobili informaciju da se tamo održava muzički nastup bez potrebne dokumentacije.

- Proverom je utvrđeno da četiri člana muzičkog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut. Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili - rekli su iz policije za Dalmatinski portal. Foto: blickwinkel/Samot, blickwinkel/Alamy/Profimedia





Prekid koncerta potvrdili su i iz "BackBar Plan B", objasnivši da je do toga došlo zbog nedostatka potrebnih dozvola.

Istakli su da je reč o proceduralnoj grešci, kao i da su se do poslednjeg trenutka nadali da će dokumentacija ipak stići, izvinivši se svim posetiocima zbog neugodnosti.

EKV Krug je beogradski tribjut bend, osnovan 2006. godine, koji izvodi pesme rok-grupe Ekatarina Velika, a čine ga i bivši članovi originalne postave, među kojima su bubnjar Marko Milivojević i basista Dragiša Uskoković.

(Tanjug)