Vest o smrti Zorana Tutunovića Tutuna, poznatog kompozitora, aranžera i muzičkog producenta koji je sarađivao sa brojnim imenima domaće estrade, teško je pogodila i pevača Miloša Bojanića.

Bojanić nije mogao da sakrije bol zbog odlaska čoveka sa kojim ga vežu brojne uspomene i značajan deo karijere. Foto: Fejsbuk/Zoran Tutunovic

Miloš Bojanić slomljen zbog smrti Tutuna: "Ubili ste me ovom informacijom"

- Kada je preminuo? Ajoj, jao… Sve što sam najviše postigao u karijeri, to je bilo s njim - rekao je Miloš Bojanić kroz suze za "Kurir", vidno potresen vešću koju je čuo.

Pevač je otkrio da je prethodnih dana pokušavao da sazna šta se dešava sa njegovim dugogodišnjim saradnikom, jer je čuo da je njegovo zdravstveno stanje veoma teško. Foto: ATA images/A. Ahel

- Zvao sam ga danima. Čuo sam da je bio u komi. Saradnik moj mi je rekao da je Tutun u komi, to je bilo pre sedam, osam dana - ispričao je Bojanić.

- U našem svetu sam uvek govorio i sad ponavljam: od svih ljudi koji su u našem svetu, postoje tri čoveka koji su za mene najbolji ljudi na svetu. To su Zoran Tutunović, Kemiš i Boba Živojinović. Tri najbolja čoveka koja sam sreo u javnom svetu - rekao je pevač.

"Duša me boli, ne mogu da verujem da je umro"

Potom je, sa mnogo emocija, dodao reči koje najbolje opisuju koliko je cenio čoveka sa kojim je ostvario brojne profesionalne uspehe. Foto: Fejsbuk/Zoran Tutunovic

- Bio je dobar čovek i veliki umetnik. Nemam reči, sve sam rekao. Najbolji čovek, umetnik… Duša me boli, ne mogu da verujem da je umro . Ubili ste me ovom informacijom. Nisam ja jedini, on ima mnogo saradnika sa kojima je radio. Dobar čovek, dobar muzičar… Sve najbolje - poručio je Bojanić.

Bio u braku sa koleginicom

Tutun je bio suprug Eleonore Barudžije, pevačice koja je obeležila jednu posebnu epohu jugoslovenske zabavne muzike.

Eleonora, nekadašnja mis sporta i članica popularnog dua sestara Barudžija, ostala je upamćena i po nastupu na Evroviziji 1983. godine, kada je sa sestrom Izoldom bila među pratećim vokalima Danijela Popovića u pesmi "DŽuli".