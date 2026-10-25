Kako da uvijete sarme da se ne raspadnu tokom kuvanja. Koliko god neobično zvučalo, za pravilno uvijanje sarmi potrebna su samo tri jednostavna pokreta i malo vežbe dok ne savladate tehniku.

U Grčkoj se često smatra da su sarme jelo koje najbolje pripremaju majke i bake. Mlađe generacije, koje nisu odrasle uz njihovu pripremu, često izbegavaju da ih prave jer misle da je reč o komplikovanom i dugotrajnom poslu. Foto: depositphotos/tameryilmaz15

Ipak, sarme su toliko ukusne, naročito tokom jeseni kada je kupus u sezoni, da vredi uložiti malo truda, čak i ako ih pripremate prvi put. Najvažnije je imati dobar tradicionalni recept i kvalitetne sastojke.

Kakav kupus i meso treba izabrati?

Da bi se listovi kupusa lako odvajali i uvijali, glavica treba da bude velika i rastresita, sa širokim listovima. Takav kupus se lakše blanšira, a njegovi listovi mogu da prime dovoljno fila.

Za ukusno i sočno punjenje najbolje je koristiti mleveno meso od nešto masnijih delova, poput plećke ili vrata. Tako fil neće biti suv nakon kuvanja.

Važno je odabrati i odgovarajući pirinač, najbolje neku sortu koja tokom kuvanja oslobađa skrob i daje kremastu teksturu.

Grci u fil dodaju i dosta svežih začinskih biljaka, poput peršuna, nane i mirođije, koje sarmama daju karakterističan miris i ukus.

Kako pravilno uviti sarme u tri pokreta?

Prvo odstranite koren, odnosno čvrsti deo glavice kupusa. Zatim glavicu stavite u veliki lonac sa ključalom vodom i kuvajte oko 15 minuta.

Izvadite je na poslužavnik i ostavite da se malo ohladi.

Pažljivo odvajajte omekšale listove, jedan po jedan, i rasporedite ih po radnoj površini. Udubljena strana lista treba da bude okrenuta nagore, a njegov donji deo, odnosno mesto gde je bio spojen sa korenom, prema vama.

Na donji deo svakog lista stavite punu supenu kašiku fila.

Sledi jednostavna tehnika uvijanja:

Preklopite jednu bočnu stranu lista prema sredini.

Preklopite drugu bočnu stranu preko fila.

Čvrsto uvijajte list od donjeg dela prema vrhu, sve dok ne dobijete kompaktnu sarmu.

Na ovaj način fil ostaje zatvoren unutar lista, a sarma zadržava oblik tokom kuvanja.

Trik sa tanjirom koji sprečava raspadanje sarmi

Na dno šerpe najpre stavite nekoliko listova kupusa kako sarme ne bi zagorele ili se zalepile tokom kuvanja.

Zatim poređajte sarme kružno, jednu uz drugu, u nekoliko slojeva.

Veoma je važno da sarme budu čvrsto složene, bez mnogo praznog prostora između njih. Tako se neće pomerati kada tečnost počne da ključa.

Na kraju dolazi trik koji koriste iskusne domaćice.

Preko poređanih sarmi stavite veliki tanjir koji ih potpuno prekriva i blago pritiska.

Tanjir će ih držati na mestu tokom kuvanja, sprečavajući da se pomeraju, otvaraju i raspadaju.

Na taj način sarme će ostati lepo uvijene, a fil će zadržati sočnost.

(Telegraf.rs)

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