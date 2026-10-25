Slovačka državna izborna komisija potvrdila je danas rezultate regionalnih izbora održanih u subotu 24. oktobra, gde su u svih osam samoupravnih regiona na funkcijama ostali dosadašnji guverneri.

Juraj Droba nastaviće da predvodi Bratislavski region, nakon što je osvojio oko 71 odsto glasova. Rastislav Trnka ostaje na funkciji guvernera regiona Košice i on je kao nezavisni kandidat, osvojio oko 32 odsto glasova.

Milan Majerski nastaviće da vodi Prešovski region, pošto je dobio više od 48 odsto glasova. Branislav Bečik zadržao je položaj guvernera regiona NJitra sa 51 odsto glasova. Foto: depositphotos/ginasanders

Erika Jurinova predvodiće Žilinski region u još jednom četvorogodišnjem mandatu. Osvojila je oko 52 odsto glasova. Ondrej Lunter, koji je nastupio kao nezavisni kandidat, zadržao je funkciju guvernera Banskobistričkog regiona uz podršku od oko 65 odsto.

Jozef Viskupič ostaje guverner Trnavskog regiona, nakon što je osvojio oko 54 odsto glasova. Jaroslav Baška nastaviće da predvodi Trenčinski region, a osvojio je oko 57 odsto glasova.

U subotu su birači izabrali svoje predstavnike u organe gradova, opština i samoupravnih regiona, sa četvorogodišnjim mandatom.

Izlaznost na regionalnim izborima bila je 46 odsto.

(Tanjug)