Savetnik za odbrambenu ukrajinskog predsednika Serhij Beskrestnov demantovao je danas tvrdnje direktora kompanije "SpejsEks" Ilona Maska da je vojska te zemlje prekršila uslove korišćenja satelitskog internet sistema Starlink.

On je napisao u objavi na društvenim mrežama da je "veoma čudno" da Ilon Mask ne zna za ograničenja rada Starlinka u Ukrajini.

Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

 

 

Mask je u subotu optužio Ukrajinu da je koristila Starlink za ofanzivne napade dronovima "radi ubijanja ljudi", iako to nije dozvoljeno.

Ranije ovog meseca, ukrajinski dronovi povezani sa Starlinkom izgubili su vezu pri velikim brzinama, što je omelo protivvazdušnu odbranu.

Ograničenja rada Starlinka pojačala su tenzije između Kijeva i Vašingtona.

(Tanjug)
 

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Sport

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan
Sport

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

#Ilon Mask #SAD vesti #Rusija vesti #rat u Ukrajini #Ukrajina vesti #Elon Mask #Amerika vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini uživo #starlink #rat u ukrajini vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Spejseks #Ilon Mask StarLink #Spejs Iks #Ilon Mask vesti #rat u Ukrajini 2026 #Serhij Beskrestnov
Komentari 0
"БЛОКАДЕРИ ГУРАЛИ АНГЕЛИНУ ВУЧИЋ И УРЛАЛИ НА ЊУ": Нећемо ћутати пред насиљем - огласили се из СНС након бруталног напада на Вучићеву мајку

"BLOKADERI GURALI ANGELINU VUČIĆ I URLALI NA NJU": Nećemo ćutati pred nasiljem - oglasili se iz SNS nakon brutalnog napada na Vučićevu majku