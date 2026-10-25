U Velikoj Britaniji je bez električne energije ostalo 161.400 potrošača, nakon što je oluja Boelo izazvala nestanak struje i dovela do poremećaja u saobraćaju, preneo je danas Skaj njuz.

Energetska mreža Velike Britanije (ENA) saopštila je da njeni zaposleni ulažu napore da što pre ponovo uspostave snabdevanje strujom, ali da je pristup nekim lokacijama otežan zbog oborenih stabala i prekida u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz kompanije ENA, snabdevanje strujom je ponovo uspostavljeno za 677.300 potrošača koji su zbog oluja Ostin i Boelo ostali bez nje.

- Operateri mreže su predvideli da će oluja Boelo izazvati poremećaje u snabdevanju domaćinstava širom severnih delova Britanije, pa su se pripremili tako što su rasporedili osoblje i opremu, spremni da reaguju u slučaju najtežih oštećenja - izjavio je izvršni direktor kompanije ENA, Lorens Slejd.

Svi koji su ostali bez električne energije pozvani su da posete sajt ''powercut105.com'' i prijave nestanak struje svom lokalnom operateru mreže, preneo je Skaj njuz.

Oluja Boelo pogodila je sever Velike Britanije i Škotsku u subotu uveče, donoseći orkanske vetrove koji su prelazili 136 kilometara na sat, obilne kiše i velike poplave.

(Tanjug)