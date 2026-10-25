Iako je jedan dečak rođen 31 minut posle svog brata, u zvaničnim dokumentima upisano je da je stariji od njega.

Neobična situacija dogodila se u noći između 5. i 6. novembra 2016. godine, kada su Sjedinjene Američke Države prelazile na zimsko računanje vremena. Upravo je vraćanje kazaljki unazad dovelo do toga da mlađi blizanac na papiru postane stariji.

Drugi dečak rođen kasnije, ali upisan kao prvi

Emili i Set Piterson iz Vest Barnstejbla dobili su sinove Samjuela i Ronana. Prvi dečak, koga porodica zove Sem, rođen je u nedelju, 6. novembra, u 1.39 ujutru. NJegov brat Ronan došao je na svet 31 minut kasnije. Foto: Volodymyr Melnyk / Panthermedia / Profimedia

Međutim, te noći satovi su pomereni unazad. Kada je otkucalo dva sata ujutru, vreme je vraćeno na jedan sat, pa je Ronan, koji se rodio nakon svog brata, zvanično upisan kao rođen u 1.10.

Tako je nastala neobična situacija: prema stvarnom redosledu rođenja, Ronan je mlađi, ali prema vremenu navedenom u zvaničnim dokumentima, rođen je 29 minuta pre Sema.

Majka nije mogla da veruje šta se dešava

Emili Piterson ispričala je da je njen suprug prvi shvatio šta se dogodilo. Ona je u tom trenutku bila usredsređena na porođaj, pa promena vremena nije bila nešto o čemu je razmišljala.

Ipak, jedan prizor ostao joj je u sećanju. Nakon što je Sem rođen, primetila je da se kazaljke na satu u sobi okreću unazad.

- Da li se ovo zaista dešava ili mi se samo pričinjava? - zapitala se tada.

Promena vremena tako je učinila da se redosled rođenja dvojice dečaka razlikuje u zavisnosti od toga da li se gleda stvarni trenutak njihovog dolaska na svet ili vreme zabeleženo u dokumentima.

Ko je zapravo stariji blizanac?

Roditelji u početku nisu znali kako će jednog dana objasniti svojim sinovima ovu neobičnu priču. Emili je, ipak, odlučila da na celu situaciju gleda sa dozom humora.

Kako je istakla, nijedan od dečaka neće moći sa sigurnošću da tvrdi da je došao na svet drugi, jer sve zavisi od toga kako se tumači vreme navedeno u njihovim izvodima iz matične knjige rođenih.

Ipak, bez obzira na to šta piše u dokumentima, stvarni redosled njihovog rođenja ostaje nepromenjen. Jedan brat rođen je pre drugog, a obojica će morati da poštuju starijeg i štite mlađeg. U njihovom slučaju, međutim, promena sata učinila je da pitanje ko je stariji dobije sasvim neobičan odgovor.

(Blic)