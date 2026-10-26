Voditeljka Jutarnjeg programa Televizije Pink, Gordana Uzelac, proslavila je rođendan na poslu, a umesto uobičajenog razgovora sa gostima, u studiju ju je sačekalo iznenađenje koje ju je potpuno raznežilo.

Foto: TV Pink printskrin

Pevačica Martina Vrbos, koja je gostovala u emisiji, zapevala je u njenu čast, dok su Gocine saradnice unele rođendansku tortu. Voditeljka nije mogla da sakrije emocije, pa je u jednom trenutku i zaplakala od sreće.

Poseban trenutak upotpunile su čestitke koje su joj uputili članovi ekipe, a jedna od Gocinih reporterki poželela joj je sve najlepše.

- Želimo ti puno zdravlja, sreća, ljubav, uspeha, i nastavi takva da budeš - rekla je Gocina reporterka.

Dirnuta pažnjom koju su joj kolege i gošća priredili, Gordana se zahvalila na iznenađenju i ugasila svećice na torti.