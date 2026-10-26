Voditeljka Jutarnjeg programa Televizije Pink, Gordana Uzelac, proslavila je rođendan na poslu, a umesto uobičajenog razgovora sa gostima, u studiju ju je sačekalo iznenađenje koje ju je potpuno raznežilo.

Foto: TV Pink printskrin

 

 

Pevačica Martina Vrbos, koja je gostovala u emisiji, zapevala je u njenu čast, dok su Gocine saradnice unele rođendansku tortu. Voditeljka nije mogla da sakrije emocije, pa je u jednom trenutku i zaplakala od sreće.

Poseban trenutak upotpunile su čestitke koje su joj uputili članovi ekipe, a jedna od Gocinih reporterki poželela joj je sve najlepše.

- Želimo ti puno zdravlja, sreća, ljubav, uspeha, i nastavi takva da budeš - rekla je Gocina reporterka.

Dirnuta pažnjom koju su joj kolege i gošća priredili, Gordana se zahvalila na iznenađenju i ugasila svećice na torti.

 

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Sport

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan
Sport

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

#VIP #TV Pink #Gordana Uzelac #voditeljka Gordana Uzelac #Goca Uzelac #voditeljka Goca Uzelac #Martina Vrbos #pevačica Martina Vrbos #TV Pink vesti #Gordana Goca Uzelac #Gordana Goca Uzelac1 #TV Pink voditeljka #TV Pink jutarnji program #novinarka Gordana Uzelac #Gordana Uzelac vesti #Gordana Uzelac rođendan
Komentari 0
ОБРАЂЕНО ПРЕКО 8.000 БИРАЧКИХ МЕСТА: РИК се огласио најновијим резултатима

OBRAĐENO PREKO 8.000 BIRAČKIH MESTA: RIK se oglasio najnovijim rezultatima