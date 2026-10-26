Pevačica Jelena Karleuša veoma je aktivna u poslednje vreme na društvenoj mreži "Iks" i to u političkom smislu. Ta aktivnost je danas još intezivnija, dan posle održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.
Karleuša je javno i verno podržavala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a nakon poraza, pevačica ne prestaje da izražava svoje nezadovoljstvo kroz brojne tvitove.
- Svi okupatori u istoriji, svi osvajači, svi neprijatelji srpskog naroda zajedno, NISU USPELI DA UČINE ZLO SRBIJI kao ovi što su juče zaokružili broj "3" - napisala je Karleuša u jednoj od objava.
- Srpski narod nije većinski izabrao državnika koji je najviše učinio za Srbiju. Većinski su glasali za...neke ljude za koje nikada nisu ni čuli. Kako se to desilo? Pa isto kako je Jakov Jazunović napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pesme. Magija hajpa na društvenim mrežama - navela je takođe pevačica.
U jednom od narednih tvitova je poručila:
- Šta uradiše Srbi sami sebi… i to u momentu kad nam je najbolje išlo..
Slično je rekla u još jednoj od brojnih objava:
- Svi neprijatelji Srbije slave. Šta uradiste... - objavila je JK i dodala "da je prekasno, jer Srbija je pala":
- Albanci na Kosovu proslavljaju pobedu blokadera... Šta ste uradili... - istakla je i dodala da "sad treba obezbediti struju i gas... ide zima... Možda Vučića da zamole da im pomogne..."
Karleuša je potkačila i koleginicu Ivanu Peters, i to nije birala reči:
- Kad smo prodali Slobu, aneksirali su Kosovo, odvojila se Crna Gora... Sada, kad smo izdali državnika koji je učinio da Srbima konačno krene, plašim se lošeg scenarija - glasi još jedna od poruka pevačice.
Za to vreme, oni koji podržavaju studentsku listu nastavljaju da slave pobedu na izborima i da u ogromnom broju tvitova odgovaraju Karleuši i kritikuju je zbog stavova.