Pevačica Jelena Karleuša veoma je aktivna u poslednje vreme na društvenoj mreži "Iks" i to u političkom smislu. Ta aktivnost je danas još intezivnija, dan posle održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Obavila gradjansku dužnost💪🏻 #1 https://t.co/BxlxkTNBae — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026

Karleuša je javno i verno podržavala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a nakon poraza, pevačica ne prestaje da izražava svoje nezadovoljstvo kroz brojne tvitove.

- Svi okupatori u istoriji, svi osvajači, svi neprijatelji srpskog naroda zajedno, NISU USPELI DA UČINE ZLO SRBIJI kao ovi što su juče zaokružili broj "3" - napisala je Karleuša u jednoj od objava.

Svi okupatori u istoriji, svi osvajači, svi neprijatelji srpskog naroda zajedno, NISU USPELI DA UČINE ZLO SRBIJI kao ovi što su juče zaokružili broj 3. — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

Tužna Srbijo…. https://t.co/YbYcjI8hFd — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026

- Srpski narod nije većinski izabrao državnika koji je najviše učinio za Srbiju. Većinski su glasali za...neke ljude za koje nikada nisu ni čuli. Kako se to desilo? Pa isto kako je Jakov Jazunović napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pesme. Magija hajpa na društvenim mrežama - navela je takođe pevačica.

Srpski narod nije vecinski izabrao drzavnika koji je najvise ucinio za Srbiju. Vecinski su glasali za …. neke ljude za koje nikada nisu ni culi. Kako se to desilo? Pa isto kako je Jakov Jazunovic napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pesme. Magija hajpa na drustvenim mrezama🤷🏼‍♀️ — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026

U jednom od narednih tvitova je poručila:

- Šta uradiše Srbi sami sebi… i to u momentu kad nam je najbolje išlo..

Šta uradiše Srbi sami sebi… i to u momentu kad nam je najbolje išlo.. — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

Slično je rekla u još jednoj od brojnih objava:

Svi neprijatelji Srbije slave. Sta uradiste…. — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

- Svi neprijatelji Srbije slave. Šta uradiste... - objavila je JK i dodala "da je prekasno, jer Srbija je pala":

Too late. Serbia has fallen — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

Serbia has fallen — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

- Albanci na Kosovu proslavljaju pobedu blokadera... Šta ste uradili... - istakla je i dodala da "sad treba obezbediti struju i gas... ide zima... Možda Vučića da zamole da im pomogne..."

Albanci na Kosovu proslavljaju pobedu blokadera…. Sta ste uradili … — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

Kada Ana pridje muškoj pičketini on postaje miš. To su oni. — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

Karleuša je potkačila i koleginicu Ivanu Peters, i to nije birala reči:

Ova zadrigla loše našminkana momčina prvo da vrati kevi stvari a onda da se zahvali Karleuši što kao takav slobodno šeta gradom i plaši decu. A ova što ostavlja srca… njoj treba jebati mater pokvarenu. https://t.co/3zSf0lFmqD — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 26, 2026

- Kad smo prodali Slobu, aneksirali su Kosovo, odvojila se Crna Gora... Sada, kad smo izdali državnika koji je učinio da Srbima konačno krene, plašim se lošeg scenarija - glasi još jedna od poruka pevačice.

Kad smo prodali Slobu, aneksirali su Kosovo, odvojila se Crna Gora…. Sada, kad smo izdali drzavnika koji je ucinio da Srbima konacno krene, plasim se loseg scenarija….😞 — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026

Vučić izgubio? A ko je pobedio? Zna li se ko su? 🙊🤣 — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 25, 2026

Za to vreme, oni koji podržavaju studentsku listu nastavljaju da slave pobedu na izborima i da u ogromnom broju tvitova odgovaraju Karleuši i kritikuju je zbog stavova.