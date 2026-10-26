Ruski avioni nosači raketa Tupoljev-95MS leteli su iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora, u pratnji stranih lovaca, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su strateški Tu-95MS dalekometne avijacije ruskih vazduhoplovnih snaga izvršili planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora, prenele su RIA Novosti.

U saopštenju se ističe da su lovci Su-35S pružali pratnju nosačima raketa, a da su im se u određenim fazama pridruživali lovci iz stranih zemalja.

- Tokom leta, posade aviona su vršile dopunjavanje goriva u letu - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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