Nemački ribolovac Oliver Šefer (34) ulovio je soma dugog 2,92 metra tokom ribolovačkog takmičenja u poljskom gradu Ribniku, a reč je o svetskom rekordu u dužini ove vrste ribe, prenosi "Bild".

Šefer iz mesta Kalmut u opštini Mehernih u Nemačkoj ulovio je džinovskog soma tokom dvodnevnog takmičenja održanog 10. i 11. oktobra, na kojem je učestvovalo oko 150 ribolovaca iz različitih evropskih zemalja.

Na takmičenje je došao sa prijateljem iz Holandije Kevinom Kremersom (31), sa kojim je formirao tim.

Šefer je ispričao da je odmah nakon što je riba zagrizla mamac shvatio da je reč o velikom primerku, ali da je njenu stvarnu veličinu otkrio tek kada je prvi put izronila na površinu.

Borba sa somom trajala je duže od 30 minuta, dok je Kremers upravljao čamcem i pokušavao da ga održi na pravcu uprkos jakom vetru. Nakon što su ribu izvukli do obale, sudije su izmerile njenu dužinu i utvrdile da iznosi 292 centimetra.

- Tek tada smo shvatili da imamo svetski rekord - rekao je Šefer za "Bild".

Prema pisanju nemačkog lista, reč je o istoj ribi koja je i prethodne godine izmerena kao rekordni primerak, a koja je u međuvremenu postala krupnija, ali nije dodatno porasla u dužinu.

Takmičenje je okupilo 70 timova, a Šefer i Kremers završili su na drugom mestu jer je drugi tim ulovio veći broj riba. Šefer je objasnio da su koristili gumeni mamac koji oponaša plen i privlači predatore.

Nakon merenja, som je vraćen u vodu. Ribolovci su ga do obale preneli na posebnoj podlozi kako bi zaštitili njegovu sluzokožu, a zatim su ga pustili nazad u jezero.

(Tanjug)