Sveta Petka vekovima zauzima posebno mesto u duhovnom životu naroda jugoistočne Evrope, a poštovanje prema njoj prevazilazi granice pravoslavne vere. LJudi joj se u molitvama obraćaju za zdravlje, utehu i snagu, tražeći podršku u teškim životnim trenucima.

Praznik Svete Petke prate brojni običaji, a pojedini su vezani za veče uoči 27. oktobra. Prema narodnom verovanju, to veče treba provesti u miru, a nakon večere otići na počinak.

Pre odlaska na počinak valja se tri puta prekrstiti, a zatim izgovoriti molitvu:

"Pomozi Bože, Sveta Petko i Sveta Nedeljo, oprosti nas ako smo što pogrešili; pomozi mi i sačuvaj me Bože od tuđe bede neviđene; sačuvaj me od rđavih misli; pomozi sutrašnji danče; daj Bože zdravlje, dobro da spavam, rđavo da ne snim, već smilje i bosilje; daj Bože zdravlje, sreću i napredak i da zdravi i živi dočekamo sutrašnji dan!" Foto: Depozitfoto/GarnaZarina, Vikipedija, SPC

Po ovom običaju, molitvu je nakon večere izgovarao domaćin, dok su se žene i deca tri puta prekrstili. Ipak, molitvu može izgovoriti svaki član porodice, pre nego što ode na počinak.

Za ovo veče vezuju se i narodna verovanja o položaju tela tokom spavanja: leže se na desni bok, s glavom okrenutom ka istoku, jednom rukom pod glavom, a drugom ispruženom. U domovima s decom postojao je i običaj da se soba pred spavanje okadi tamjanom, uz verovanje da će deca mirno spavati.

Sveta Petka je i krsna slava mnogih porodica, koje praznik obeležavaju molitvom i okupljanjem najbližih. Da li će slavska trpeza biti posna ili mrsna zavisi od dana u sedmici na koji praznik pada i crkvenih pravila posta.

(Žena Blic)

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