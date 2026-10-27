Vlada Crne Gore donela je na telefonskoj sednici novu Uredbu o viznom režimu, kojom se utvrđuju uslovi ulaska, tranzita i boravka stranih državljana u Crnoj Gori.

Uredba će se primenjivati od 1. novembra 2026. godine, dok će dan stupanja na snagu biti narednog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Prema tekstu uredbe, državljani velikog broja država moći će da ulaze u Crnu Goru, prolaze kroz njenu teritoriju i borave do 90 dana bez vize, uz važeću putnu ispravu.

Foto: Marko Beric/Panthermedia/Profimedia

 

 

Među njima su državljani država članica Evropske unije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Australije, Novog Zelanda i brojnih drugih zemalja.

Bez vize do 90 dana mogu boraviti i imaoci važećih putnih isprava posebnih administrativnih područja Kine, Hong Konga i Makaa, kao i pojedinih prekomorskih teritorija Kraljevine Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva, te imaoci putnih isprava izdatih za Tajvan, pod uslovima utvrđenim uredbom.

Ko može u Crnu Goru sa ličnom kartom?

Nova uredba zadržava mogućnost ulaska u Crnu Goru sa važećom ličnom kartom za državljane država članica Evropske unije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Islanda, tzv. Kosova, Lihtenštajna, Severne Makedonije, Monaka, Norveške, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švajcarske.

Državljani tih država mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize, sa važećom ličnom kartom.

Posebno je uređen i režim za državljane Perua, koji mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom putnom ispravom, u skladu sa zaključenim ugovorom o uzajamnim putovanjima državljana.

Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

 

 

Uredba propisuje da u Crnu Goru bez posebne crnogorske vize mogu ući i imaoci važećih stranih putnih isprava sa važećom šengenskom vizom, kao i vizama Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.

NJima je omogućen boravak do 30 dana, odnosno kraće ako važenje vize ističe ranije.

Isto pravilo predviđeno je za određene kategorije stranaca koji imaju dozvolu boravka u navedenim državama i područjima. U tom slučaju boravak u Crnoj Gori može trajati najduže 30 dana, odnosno do isteka dozvole boravka ako ona važi kraće.

Uredbom je precizirano da ove mogućnosti važe za imaoce odgovarajućih važećih putnih isprava i viza, odnosno dozvola boravka.

Uredba uređuje i ulazak stranaca koji poseduju putne isprave Ujedinjenih nacija i njihovih specijalizovanih agencija. Oni mogu boraviti u Crnoj Gori do 90 dana bez vize.

Foto: Depositphotos/xload

 

 

Predviđeni su i posebni uslovi za izbeglice, lica bez državljanstva, imaoce posebnih putnih isprava za strance, kao i diplomatsko i službeno osoblje.

Za određene kategorije imalaca putnih isprava izdatih na osnovu konvencija o statusu izbeglica i lica bez državljanstva, kao i posebnih putnih isprava za strance, omogućen je boravak do 30 dana bez vize.

Diplomate i službena lica iz država sa kojima Crna Gora ima zaključene bilateralne ugovore putovaće u skladu sa tim ugovorima.

Stupanjem na snagu nove Uredbe, prestaje da važi prethodni dokument.

(Tanjug)

Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Sport

Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Sport

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

#Crna Gora vesti #Srbija vesti #uslovi za ulazak u Crnu Goru #Crna Gora vize
Komentari 0
"НЕ ОЧЕКУЈЕМ НИШТА ДОБРО ОД СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ" Антић: Сами су признали да ће преговарати о статусу КиМ (ВИДЕО)

"NE OČEKUJEM NIŠTA DOBRO OD STUDENTSKE LISTE" Antić: Sami su priznali da će pregovarati o statusu KiM (VIDEO)