Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, ako dođe u Moskvu, biti garantovana bezbednost, rekao je pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

Foto: Ramil Sitdikov/AFP/Profimedia

 

 

Prema rečima Ušakova, ruski predsednik je to izjavio tokom današnjeg telefonskog razgovora sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi agencija TASS.

Putin je Stubu i Stereu rekao, naveo je Ušakov, da će Zelenskom biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i bezbednost, ako dođe u Moskvu.

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

 

 

Putinov razgovor sa Stubom i Stereom koji je trajao 90 minuta bio je fokusiran prvenstveno na sporazum o nastavku pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.

(Tanjug)

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