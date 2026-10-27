Dok su đaci vrištali zbog neočekivanog gosta, zmija se, potpuno nezainteresovana za metež koji je izazvala, mirno kretala učionicom i nastavila svojim putem, kao da se ništa ne dešava.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o belouški, vrsti zmije koja se često može naći u blizini vode, ali i na drugim mestima gde ima povoljnih uslova za život. Ipak, bez pouzdane identifikacije nije moguće sa sigurnošću tvrditi o kojoj vrsti je reč.

Prizor je izazvao pravu pometnju među đacima, kojima će ovaj neobični susret u školi zasigurno ostati u sećanju.

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