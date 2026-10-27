Poznata izreka podseća da se o ukusima ne raspravlja, mada pojedini građevinski i estetski poduhvati u enterijeru prosto ostavljaju posmatrača bez teksta. Pristupi uređenju stambenog prostora prirodno zavise od ličnih sklonosti i tradicije, ali i od podneblja u kom ljudi žive.

S vremena na vreme pojave se rešenja koja prevazilaze uobičajene standarde i navode na razmišljanje o motivima majstora ili samog stanara. Jedan takav nesvakidašnji primer iz neposrednog okruženja, zabeležen ni manje ni više nego u kupatilu, munjevito je privukao pažnju korisnika interneta i izazvao lavinu duhovitih komentara.

Geografsko poreklo nesvakidašnje instalacije

Slika je osvanula na popularnoj Fejsbuk stranici "Squatting Slavs in Tracksuits" uz kratku opasku "U međuvremenu u Bosni". Prikaz svedoči o krajnje neuobičajenoj organizaciji sanitarija u skučenom prostoru, gde je wc šolja ugrađena direktno unutar same tuš-kabine, što predstavlja prizor sa kakvim se malo ko ranije susreo.

Ovakav potez nameće pitanje da li je domaćin želeo da spoji više radnji u jednom dahu radi uštede minuta, mada je stvarna funkcionalnost takve zamisli pod velikim znakom pitanja. Iako bi održavanje sanitarije u ovakvim okolnostima teorijski moglo delovati jednostavnije, nivo higijene i komfora ostaje krajnje diskutabilan.

Balkanska domišljatost

Pravi razlozi koji stoje iza ovog neobičnog arhitektonskog eksperimenta ostaće poznati samo njegovom autoru. Bez obzira na motive, ovo kupatilo s pravom nosi titulu jednog od najbizarnijih enterijerskih rešenja viđenih na našim prostorima, što samo po sebi privlači ogromno interesovanje javnosti.