Ovo je rang lista svih horoskopskih znakova, poređanih od onih koji najmanje zbunjuju druge do onih koji su prave zagonetke.

1. Bik

Bikovi se često doživljavaju kao stabilni, pouzdani i jasni u svojim namerama. NJihov fokus na sigurnost i praktičnost retko dovodi do kontradikcija ili nepredvidivih promena, što znači da ljudi oko njih obično znaju na čemu su.

2. Devica

Device vole da sve bude jasno i uredno, često analiziraju i traže logiku u svemu. Ova metodična priroda ih čini manje „maglovitim“ u očima drugih. Retko iznose nejasne poruke jer vole da sve ima značenje i strukturu. Foto: Depositphotos/marrishuannna

3. Jarac

Jarčevi su ozbiljni, praktični i orijentisani ka ciljevima. NJihova posvećenost odgovornosti i tradicionalnim vrednostima često znači da retko „poništavaju“ svoja mišljenja, pa ih drugi vide kao čvrste i predvidljive.

4. Rak

Rakovi su emotivni i povezani sa svojim unutrašnjim svetom, što ponekad može da bude teško za spoljašnjeg posmatrača da u potpunosti razume. Međutim, njihove emocionalne motivacije su često dosledne (porodica, sigurnost, briga), tako da konfuzija kod njih ne ide toliko daleko.

5. Lav

Lavovi su jasni u izražavanju sebe, vole da budu u centru pažnje i javno pokazuju svoju stranu. NJihove ambicije i energija su često transparentne, ljudi mogu da vide odakle „vetar duva“. Foto: Depositphotos/Icestock

6. Ribe

Ribe imaju jak unutrašnji svet i često deluju intuitivno i emotivno. To može da zbuni one koji insistiraju na racionalnosti.

7. Vaga

Vaga voli ravnotežu i prikazivanje obe strane priče. NJihova neodlučnost i želja da udovolje mogu navesti druge da se pitaju koju će stranu zauzeti. Ali, to ne mora da znači potpunu misteriju, već samo blagu neizvesnost.

8. Strelac

Strelčevi su spontaniji, avanturistički nastrojeni, a ponekad i nepromišljeni. NJihova potreba za slobodom i promenom može da bude zbunjujuća za one koji vole planove i strukturu. Često skaču sa teme na temu, što ostavlja utisak nemirne prirode. Foto: Depositphotos/littlepaw

9. Ovan

Ovnovi su impulsivni i brzo reaguju, ponekad bez razmišljanja. NJihove iznenadne promene raspoloženja ili pravca mogu da iznenade ljude koji nisu spremni za intenzitet. To im dodaje element iznenađenja, prenosi 24sata.hr.

10. Blizanci

Blizanci su promenljivi, komunikativni i imaju sposobnost da vide iz više perspektiva. To im daje dualnost, pa ljudi često ne znaju koju će „verziju“ da sretnu. To može da bude zbunjujuće - ne znate da li su ozbiljni, šale se ili menjaju temu.

11. Škorpija

Škorpije su duboke, misteriozne i često kriju svoje prave motive. NJihov intenzitet, emocionalni slojevi i potreba za privatnošću znače da drugi moraju da „čitaju između redova“. Retko pokazuju sve što je na površini.

12. Vodolija

Vodolija je znak koji najviše zbunjuje ljude. NJihova kombinacija intelekta i emocija, originalnosti, odbacivanja očiglednih obrazaca i sposobnosti da vide budućnost čine ih enigmatičnim. Često deluju rasejano, izražavaju misli koje zbunjuju druge, ali istovremeno imaju duboku logiku i viziju.

BONUS VIDEO: