Da li su Srbi među najlepšim narodima Evrope i kako stojimo u odnosu na komšije? O ovim pitanjima može da se raspravlja satima, jer svako ima svoje favorite, a kada se u priču uključe zemlje iz regiona, poređenja postaju još zanimljivija. Upravo zato je jedna lista koja godinama kruži internetom ponovo privukla pažnju i pokrenula raspravu o tome ko može da se pohvali najlepšim ljudima.

Foto: Depozitfoto/Creativemarc

Gde su Srbi na listi najlepših naroda Evrope?

Prema rangiranju koje se deli na Reditu, Srbija je osvojila 17 bodova. To nas stavlja ispred Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali i ostavlja dovoljno prostora za raspravu o tome da li smo zaslužili više. Pogledajte kako izgleda cela lista:

Šveđani - 518 bodova

Rumuni - 37 bodova.

Mađari - 30 bodova.

Hrvati - 25 bodova.

Srbi - 17 bodova.

Slovenci - 9 bodova.

Crnogorci - 9 bodova.

Stanovnici Bosne i Hercegovine - 4 boda

Ipak, kada se pogledaju rezultati drugih evropskih zemalja, postaje jasno da se ukusi i očekivanja ne poklapaju uvek sa plasmanom na listi. Srbija je, dakle, dobila manje bodova od ovih susednih zemalja, što bi mnogima moglo da bude povod za polemiku. Na samom vrhu našli su se Šveđani, dok su visoko kotirani i Francuzi (134 boda) i Španci (103 boda). Reč je o narodima koje mnogi već povezuju sa određenim idealima lepote, ali pitanje je koliko takve predstave zaista imaju veze sa stvarnim izgledom ljudi.

Lista koja je pokrenula poređenja među komšijama

Kada se rangiraju čitave zemlje, teško je da se izbegnu poređenja, naročito na Balkanu, gde se oduvek raspravlja o tome ko ima najlepše žene, najzgodnije muškarce ili najlepše crte lica. Zato ovakve liste često izazovu više reakcija nego što bi se očekivalo od obične internet ankete.

Naravno, ove brojke ne znače da su stanovnici jedne zemlje zaista lepši od stanovnika druge. Fizička privlačnost zavisi od ličnog ukusa, a ono što je nekome ideal lepote, drugome uopšte ne mora da bude privlačno. Ipak, upravo u tome i jeste razlog zbog kojeg ovakvi spiskovi izazivaju toliko interesovanja: svako ima svoje mišljenje i retko ko će se bez pogovora složiti sa tuđim izborom. Foto: Depozitfoto/toxawww

Koliko je ova lista zapravo pouzdana?

Iako se rangiranje predstavlja kao poređenje evropskih naroda prema lepoti, treba da imate u vidu da je reč o staroj listi koja se na internetu povezuje sa objavama iz 2013. godine. Nisu jasno predstavljeni uzorak, kriterijumi ocenjivanja ni metodologija na osnovu koje su bodovi dodeljeni, pa rezultate ne treba da uzimate kao ozbiljno istraživanje. Zanimljivo je i to što se na spisku pojavljuju velike razlike između pojedinih zemalja, ali bez dodatnih informacija nije moguće da se zaključi šta one zapravo predstavljaju.

(Mondo)

BONUS VIDEO: