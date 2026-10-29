Milomir Marić detalje svog privatnog života vešto krije od javnosti, pa tako malo ko zna koliko zapravo ima godina.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Marić je rođen 17. januara 1956. u Gornjem Milanovcu i ima 70 godina. 

Novinarsku karijeru započeo je tokom 1970-ih u časopisu "Duga", a kasnije je radio kao glavni urednik u novinama "Duga", "Intervju", "Profil" i "Dama".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Pred ekranima je od 2001.godine kada je postao glavni i odgovorni urednik BK televizije. Od tada je postao poznato televizijsko lice.

Na televiziji Hepi je bio punih 18 godina nakon čega je odlučio da se oprosti od ove medijske kuće.  

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