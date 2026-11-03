Automobil Plimut Belveder (Plymouth Belvedere), poznat kao "Mis Belveder", trebalo je da bude simbol budućnosti, ali je umesto toga postao primer propadanja tokom vremena. Iako je automobil bio u veoma lošem stanju, okupljeni posetioci nisu izgubili oduševljenje.

U američkom gradu Talsi, u saveznoj državi Oklahoma, 1957. godine odlučili su da na neobičan način obeleže 50. godišnjicu osnivanja savezne države. Ispred gradske većnice zakopali su potpuno novi automobil Plimut Belveder, verujući da će ga pola veka kasnije izvaditi gotovo netaknutog. Foto: Jutjub printskrin/ THE MAGNUM

Međutim, kada je betonski trezor otvoren 2007. godine, umesto vremenske kapsule kakvu su zamišljali, dočekalo ih je neprijatno iznenađenje. Automobil je stajao u gotovo 2.000 galona, odnosno oko 7.500 litara vode.

Automobil zakopan kao simbol budućnosti

Automobil zlatno-bele boje, sa svega četiri pređena kilometra na brojaču, bio je centralni deo proslave pod nazivom "Tulsarama!", organizovane 15. juna 1957. godine.

Smešten je u betonski spremnik dimenzija približno 3,6 puta šest metara, koji je, prema tadašnjim izveštajima agencije Asošiejted pres, bio projektovan tako da izdrži čak i nuklearni napad.

Nadimak "Mis Belveder" dala mu je organizatorka događaja Šeron King Dejvis.

Ideja je bila da automobil ostane zatvoren 50 godina, a da ga 2007. godine dobije osoba koja je najtačnije pogodila koliko će Talsa tada imati stanovnika.

Pobednik je bio Rejmond Hambertson, koji je procenio da će grad imati 384.743 stanovnika. Stvarni broj iznosio je 382.457.

Kada je došao trenutak otvaranja, 15. juna 2007. godine, hiljade ljudi okupile su se kako bi prisustvovale izvlačenju automobila.

Radnici su uklonili zaštitni omotač prekriven crvenim blatom i otkrili vozilo koje je bilo potpuno zarđalo i nije moglo da se pokrene.

U betonskom spremniku tokom decenija nakupilo se oko 2.000 galona vode, koja je dostizala visinu od približno 1,2 metra.

"Reći ću vam, u užasnom je stanju. Pogledajte je", prokomentarisao je tada graditelj modifikovanih automobila Bojd Kodington.

Ipak, razočaranje nije umanjilo oduševljenje okupljenih.

"To je naša Tutankamonova grobnica. Kao da je reč o bajci", rekao je ljubitelj automobila Dejv Stragand za NBC njuz.

Šta se dogodilo sa automobilom nakon otvaranja trezora?

Nisu svi predmeti završili podjednako loše.

U trezoru su pronađeni limenka olovnog benzina i zarđale limenke piva Šlic (Schlitz), dok su u zasebnoj vremenskoj kapsuli američka zastava, istorijski dokumenti i vazduhoplovne karte grada ostali u dobrom stanju.

Pobednik takmičenja, međutim, nije dočekao svoju nagradu. Rejmond Hambertson preminuo je još 1979. godine, pa je automobil pripao njegovim naslednicima. Foto: Jutjub printskrin/ THE MAGNUM

Za stabilizaciju vozila pobrinula se radionica Ultra One, čiji je vlasnik Dvajt Foster donirao radove u vrednosti od oko 20.000 dolara.

"Mis Belveder" danas se nalazi u muzeju Historic Auto Attractions u Roskou, u američkoj saveznoj državi Ilinois, gde je izložena od 2020. godine.

Priča o automobilu koji je trebalo da bude simbol budućnosti, a nakon pola veka postao primer koliko vreme i voda mogu da unište čak i dobro zaštićenu uspomenu, i dalje privlači posetioce.

"LJudi vole ovakve priče", rekao je vlasnik muzeja Vejn Lensing.

(Kurir/NBCNews)

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