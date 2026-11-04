Cvekla je poznata po intenzivnoj boji, blagoj slatkoći i vrednim sastojcima, među kojima su vlakna, folati, kalijum i biljni pigmenti betalaini. Iako kuvanje smanjuje količinu pojedinih vitamina osetljivih na toplotu, pravilna priprema pomaže da se sačuvaju ukus, boja i veliki deo hranljivih materija.

Najvažnije je da cveklu ne prekuvate i da je kuvate celu, sa korom. Tako će ostati čvršća i neće izgubiti previše boje u vodi. Foto: Depositphotos/duskbabe

Sastojci za kiselu cveklu:

1 kg cvekle

1 l vode

250 ml alkoholnog sirćeta od 9 odsto

2 kašike šećera

1 kašika soli

2 do 3 lovorova lista

5 do 6 zrna crnog bibera

2 do 3 čena belog luka, po želji

Priprema kisele cvekle:

Cveklu dobro operite, ali je nemojte ljuštiti niti seći. Stavite je u šerpu, prelijte vodom i kuvajte između 30 i 40 minuta, u zavisnosti od veličine. Gotova je kada viljuška može da prodre u sredinu, ali cvekla i dalje pruža blagi otpor.

Ostavite je da se prohladi, oljuštite i isecite na kolutove, polumesece ili kockice.

U drugoj šerpi sjedinite vodu, sirće, šećer, so, lovorov list i biber. Kada tečnost provri, kuvajte još oko pet minuta kako bi se šećer i so potpuno rastvorili, a začini pustili aromu. Sterilisane tegle napunite cveklom. Između slojeva možete dodati tanke listiće belog luka. Prelijte vrućom marinadom tako da cvekla bude potpuno pokrivena, pa tegle odmah dobro zatvorite.

Ostavite ih da se postepeno ohlade. Kisela cvekla dobiće pun ukus nakon jedne do dve nedelje.

Trik da cvekla ostane čvrsta i jarko obojena

Nemojte je kuvati dok ne postane sasvim mekana. Tokom stajanja u marinadi dodatno će omekšati, pa je najbolje skloniti je sa šporeta dok je još blago čvrsta.

Za zimnicu koja će stajati van frižidera koristite proverenu metodu pasterizacije. Samo okretanje vrelih tegli nije pouzdana zamena za bezbedno konzervisanje. Ako tegle ne pasterizujete, čuvajte ih u frižideru i potrošite u kraćem roku.

(CityMagazine)

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