Pred hiljadama obožavalaca koji su je dočekali sa ogromnim aplauzom, pevačica je donela spektakl na kome se radilo skoro godinu dana, uz impresivnu scenografiju, plesače i vatrene efekte.

Tri stajlinga i ulazak na motoru

Seka Aleksić je tokom večeri promenila tri atraktivne odevne kombinacije. Koncert je otvorila u upečatljivom crnom izdanju, potom zablistala u crvenom bodiju, dok je treći deo nastupa protekao u raskošnoj zlatnoj kombinaciji.

Neposredno pre izlaska na binu, Seka je otkrila koliko joj znači veza sa zagrebačkom publikom:

– Ja godinama unazad toliko puno radim po Hrvatskoj, a u Zagrebu, čini mi se, najviše. Verujte mi, u jednom trenutku u Zagrebu je postojalo četiri ili pet klubova i ja sam u svakom radila. Apsolutno se niko nije ljutio, svi su bili presretni i prezadovoljni. Svuda je bilo dobro, publika je bila ispoštovana i mislim da me zbog toga ljudi vole. Na mojim nastupima ljudi se dobro provode, pamte taj provod, a ja sam neko ko nikada ništa ne skraćuje, samo daje još više. Mislim da su to ljudi prepoznali.

Hitovi iz karijere duge dve decenije

Publika je od prvog do poslednjeg minuta pevala uglas najveće hitove koji su obeležili više od dvadeset godina njene karijere, poput numera „Aspirin“, „Crno i zlatno“, „Poslednji let“ i „Kraljica“, ali i nove pesme sa albuma "Femme Fatale".

– Priprema za koncert trajala je godinu dana. Od set-liste, plesnih kostima, koreografije do toga koje ćemo pjesme uvrstiti, a koje nećemo. To je bio najveći problem. Uvrstiti pjesme u dva i po do tri sata stvarno je problem kada imate cijelu diskografiju od deset albuma. Jako je bilo teško, ali dogovorili smo se da u martu malo promijenimo set-listu kako bi ljudi koji neke pjesme nisu mogli čuti na prvoj i drugoj Areni mogli čuti na trećoj – rekla je za "Klix.ba".

Emotivan završetak i najava trećeg koncerta

Na samom kraju večeri, savladana emocijama i skandiranjem svog imena, pevačica nije mogla da zadrži suze:

– Suze su OK. Hvala vam od srca. Volim vas, osećam vašu ljubav. Večeras smo napravili ludilo, a ne sumnjam da ćemo ovo ponoviti i sutra. Hvala vam što me podržavate, hvala vam što me volite. Ovo je sjajna uspomena za mene, nadam se i za vas. Hvala, Zagrebe.

(Blic)

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