Pred hiljadama obožavalaca koji su je dočekali sa ogromnim aplauzom, pevačica je donela spektakl na kome se radilo skoro godinu dana, uz impresivnu scenografiju, plesače i vatrene efekte.

Foto: Printskrin/Instagram/zagreb.info

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Foto: Printskrin/Instagram/zagreb.info

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Foto: Printskrin/Instagram/zagreb.info

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Foto: Printskrin/Instagram/zagreb.info

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Tri stajlinga i ulazak na motoru

Seka Aleksić je tokom večeri promenila tri atraktivne odevne kombinacije. Koncert je otvorila u upečatljivom crnom izdanju, potom zablistala u crvenom bodiju, dok je treći deo nastupa protekao u raskošnoj zlatnoj kombinaciji.

Neposredno pre izlaska na binu, Seka je otkrila koliko joj znači veza sa zagrebačkom publikom:

– Ja godinama unazad toliko puno radim po Hrvatskoj, a u Zagrebu, čini mi se, najviše. Verujte mi, u jednom trenutku u Zagrebu je postojalo četiri ili pet klubova i ja sam u svakom radila. Apsolutno se niko nije ljutio, svi su bili presretni i prezadovoljni. Svuda je bilo dobro, publika je bila ispoštovana i mislim da me zbog toga ljudi vole. Na mojim nastupima ljudi se dobro provode, pamte taj provod, a ja sam neko ko nikada ništa ne skraćuje, samo daje još više. Mislim da su to ljudi prepoznali.

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Hitovi iz karijere duge dve decenije

Publika je od prvog do poslednjeg minuta pevala uglas najveće hitove koji su obeležili više od dvadeset godina njene karijere, poput numera „Aspirin“, „Crno i zlatno“, „Poslednji let“ i „Kraljica“, ali i nove pesme sa albuma "Femme Fatale".

– Priprema za koncert trajala je godinu dana. Od set-liste, plesnih kostima, koreografije do toga koje ćemo pjesme uvrstiti, a koje nećemo. To je bio najveći problem. Uvrstiti pjesme u dva i po do tri sata stvarno je problem kada imate cijelu diskografiju od deset albuma. Jako je bilo teško, ali dogovorili smo se da u martu malo promijenimo set-listu kako bi ljudi koji neke pjesme nisu mogli čuti na prvoj i drugoj Areni mogli čuti na trećoj – rekla je za "Klix.ba".

Emotivan završetak i najava trećeg koncerta

Na samom kraju večeri, savladana emocijama i skandiranjem svog imena, pevačica nije mogla da zadrži suze:

– Suze su OK. Hvala vam od srca. Volim vas, osećam vašu ljubav. Večeras smo napravili ludilo, a ne sumnjam da ćemo ovo ponoviti i sutra. Hvala vam što me podržavate, hvala vam što me volite. Ovo je sjajna uspomena za mene, nadam se i za vas. Hvala, Zagrebe.

(Blic)

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